O Paris Saint-Germain firmou uma parceria que promete revolucionar a relação do clube com sua base de torcedores e fãs: a partir do jogo desta quinta-feira, contra o combinado Al-Nassr/Al-Hilal – possivelmente o último confronto entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo – as camisas usadas pelos atletas serão leiloadas na plataforma MatchWornShirt, com renda destinada aos programas sociais e de caridade da Fundação PSG.

Camisas utilizadas pelos jogadores, como Neymar, Messi, Mbappé, Marquinhos, Hakimi, entre outros, no primeiro tempo dos jogos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões – além do amistoso contra o combinado saudita – estarão disponíveis na plataforma.

“A camisa é o símbolo máximo do amor que os torcedores têm pelo time que amam e pelos jogadores. Para cada um de nós, é um símbolo de orgulho, paixão e esperança”, afirma Fabien Allègre, diretor de marca do PSG. “Com esta nova iniciativa, o clube oferece uma oportunidade a todos os seus torcedores para adquirir um item único, com uma conexão ainda mais próxima com seus jogadores favoritos.”

Os leilões duram cerca de uma semana e todas as camisas têm como valor inicial o lance de 89 euros (cerca de R$ 500). Os usuários podem acompanhar em tempo real cada oferta feita. Por serem camisas realmente utilizadas pelos atletas, elas carregam as marcas do jogo e são entregues aos compradores com um certificado de autenticidade.

Além disso, todas as camisas passam por um sistema de desinfecção, mas não são lavadas para garantir suas características únicas, que fazem das peças itens inestimáveis para os apaixonados por futebol, colecionadores e pelos craques do esporte.

Ativa desde 2017, a MatchWornShirt já ajudou a gerar mais de R$ 45 milhões a projetos sociais e de caridade – como os apoiados pela Fundação PSG. Entre eles, estão iniciativas que visam auxiliar crianças, jovens e comunidades necessitadas por meio de projetos educacionais e programas esportivos.

No Brasil, a plataforma começou suas operações em 2021 e já tem ações realizadas com diversos clubes, como os leilões de camisas do Flamengo utilizadas na final da Supercopa do Brasil de 2021, contra o Palmeiras, e do São Paulo na final do Campeonato Paulista de 2021.