O lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, mais conhecido como Cara de Sapato, foi expulso do programa Big Brother Brasil (BBB) nesta quinta-feira diante de uma suspeita de importunação sexual. O atleta paraibano de 33 anos acumula participações no Ultimate Fighting Championship (UFC), mais notório torneio de artes marciais mistas (MMA), na categoria peso médio, entre 2014 e 2021.

Câmeras da atração da TV Globo flagraram Cara de Sapato tentando beijar à força a mexicana Dania Mendez, convidada do programa nesta semana, durante uma festa na casa, na quarta-feira. O cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, o MC Guimê, de 30 anos, também foi expulso por ser visto apalpando a visitante. Ambos tiveram o mesmo tratamento no BBB 23.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá (bairro da zona oeste do Rio que abrange a área onde ficam os estúdios da Globo, instaurou inquérito para investigar as condutas de ambos. Segundo o Código Penal brasileiro, o crime de importunação sexual pode acarretar entre um e cinco anos de prisão. Os dois membros não se deram conta do que haviam feito após o anúncio da eliminação.

Por meio das redes sociais, a assessoria de Cara de Sapato se desculpou pela atitude do paraibano. “Nossas sinceras desculpas à Dânia e sua família pelos acontecimentos. Quando sair da casa e ver essas imagens, Sapato vai precisar entender o que aconteceu, rever comportamentos, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados.”

CARREIRA NO JIU-JTSU E MMA

Cara de Sapato começou sua carreira de lutador em 2005, em Salvador, cidade onde cresceu, no jiu-jitsu. O apelido foi dado por um antigo treinador de Antônio Carlos, sugerindo que o atleta tinha o rosto com o formato de um sapato bico fino. No jiu-jitsu, venceu o Campeonato Mundial em 2006, com a faixa azul júnior, e em 2010, com a faixa marrom, na categoria pesado (até 94 quilos).

O lutador iniciou sua trajetória no MMA em 2013, sagrando-se campeão do reality show The Ultimate Fighter: Brasil 3 no ano seguinte. No UFC, Cara de Sapato possui um cartel de sete vitórias e cinco derrotas. Em 2021, ele assinou contrato com a Professional Fighters League (PFL), uma das três principais ligas de MMA dos Estados Unidos. Desde então, o brasileiro já realizou seis lutas e ainda está invicto na competição.