Nunca houve tantos brasileiros na Premier League! A temporada 2022/2023 alcançou um novo recorde, com 34 jogadores brasileiros atuando em times ingleses e disputando o principal campeonato do Reino Unido.

A Premier League é uma das maiores ligas de futebol do mundo, inclusive, a competição faz tanto sucesso, que centenas de brasileiros acompanham, torcem e investem em site de apostas no Brasil com os jogos ao decorrer da temporada.

O campeonato é disputado por vinte clubes no sistema de pontos corridos, no final de cada temporada os quatro clubes com mais pontos participam da Champions League e os quatro últimos colocados são rebaixados para a EFL Championship.

Além dos torcedores, e assim como mencionamos acima, a Premier League também alcançou o número de exatos 34 jogadores brasileiros (considerando os 20 principais clubes).

Os brasileiros correspondem a quase 10% de todos os jogadores do Campeonato Inglês, número similar aos dados da França e da Espanha. Cabe ressaltar que, o Brasil é o país que tem mais jogadores de futebol atuando no exterior.

Essa grande massa de jogadores sendo transferidos para a Europa possibilita uma série de vantagens para os atletas, como maior visibilidade na mídia exterior, facilitando uma possível convocação para a Seleção Brasileira, além de, é claro, maiores salários e benefícios.

Mas, por que os jogadores brasileiros estão sendo transferidos para o Reino Unido?

O Campeonato Inglês é um dos mais prestigiados e aclamados do momento, se você gosta de acompanhar e/ou torcer, vale à pena realizar uma aposta Premier League no seu time favorito.

Mas, além de todo o prestígio e glamour de jogar na Europa, o Reino Unido tem se destacado com as suas novas regras trabalhistas, que facilitam a obtenção de vistos de trabalho para jogadores latino-americanos.

Durante um tempo, para reforçar um clube da Premier League era necessário ser convocado pela Seleção Brasileira, hoje ser titular e se destacar no Campeonato Brasileiro ou na Copa Libertadores da América já atende aos requisitos do Brexit.

Certamente, essas mudanças no regulamento do governo britânico influenciaram diretamente no aumento do número de brasileiros na Premier League, favorecendo as transferências e as compras dos times britânicos.

Em adição das questões burocráticas, também podemos citar o grande poder aquisitivo dos clubes ingleses, somando a valorização da moeda local, já que a libra esterlina é mais valorizada do que o euro em comparação ao real.

E claro, também não podemos esquecer do sucesso dos jogadores brasileiros em terras inglesas, seja em grandes ou pequenos clubes. Como é o caso de Richarlison no Watford, Raphinha no Leed, e nomes mais antigos como Gilberto Silva no Arsenal e Firmino no Liverpool.

Quem são os jogadores brasileiros na Premier League 2022/2023?

Os brasileiros contratados mais recentemente são: Danilo, Felipe, Gustavo Scarpa, Andrey e João Gomes, além de Matheus Cunha e Tetê que chegam a Inglaterra emprestados de outros times europeus.

A expectativa é que com mais clubes demonstrando um bom futebol em campo nos principais torneios da América Latina, maior será o número de brasileiros na Premier League e em tantos outros campeonatos europeus.

Arsenal: Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Martinelli;

Aston Villa: Diego Carlos, Douglas Luiz e Philippe Coutinho;

Bournemouth: Neto;

Chelsea: Andrey e Thiago Silva ;

Fulham: Andreas Pereira, Carlos Vinícius e Willian;

Leicester: Tetê;

Liverpool: Alisson, Arthur Melo, Fabinho e Roberto Firmino;

Manchester City: Ederson;

Manchester United: Antony, Casemiro e Fred

Newcastle: Bruno Guimarães e Joeliton

Nottingham Forest: Danilo, Felipe, Gustavo Scarpa e Renan Lodi

Southampton: Lyanco

Tottenham: Emerson Royal, Lucas Moura e Richarlison

West Ham: Lucas Paquetá

Wolverhampton: João Gomes e Matheus Cunha