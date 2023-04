Com dois gols de Rafael Leão, o Milan voltou a vencer no Campeonato Italiano, após dois empates consecutivos, ao fazer 2 a 0 no Lecce, neste domingo, pela 31ª rodada. De quebra, colocou-se novamente na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.

Como a Juventus recuperou os 15 pontos, perdidos após ser acusada de mascarar valores gastos com contratações e salários, o Milan continua fora do G-4. Atualmente, ocupa o quinto lugar, com 56 pontos, mesma pontuação da Roma, em quarto. Já o Lecce ficou no 16º lugar, com 28, dois acima da zona de rebaixamento.

O jogo começou com um lance polêmico logo de cara. Após uma confusão dentro da área do Lecce, o árbitro Daniele Chiffi foi chamado pelo VAR para avaliar um possível pênalti. No entanto, ele manteve a decisão de campo e mandou a partida continuar. Não houve reclamação por parte dos clubes.

A não penalidade deu um novo gás ao Lecce, que ficou muito perto de inaugurar o placar aos 21 minutos. Lameck Banda recebeu dentro da área e cabeceou na trave. Após o susto, o Milan voltou a ter mais posse de bola, mas encontrou uma defesa bem fechada.

De tanto insistir, o Milan chegou ao gol aos 40 minutos. Rafael Leão recebeu cruzamento da esquerda e subiu nas costas da defesa para fazer 1 a 0. O Lecce até tentou uma resposta no final, mas foi para o intervalo atrás do placar.

O ímpeto dos times no segundo tempo foi menor. O Milan passou a administrar o resultado, enquanto o Lecce pecava na criação de jogadas. O primeiro lance de perigo foi só aos 25 minutos. Strefezza arriscou da entrada da área e Maignan fez um milagre para tirar uma bola que entraria no ângulo.

O dia, porém, era mesmo de Rafael Leão. O atacante continuava sendo o homem mais perigoso do Milan e ampliou o marcador aos 30. O português costurou a defesa do Lecce e acertou um bonito chute, no canto direito de Wladimiro Falcone, para fazer 2 a 0.

Após sofrer o segundo gol, o Lecce se entregou e não ameaçou mais o Milan, que trocou passes com extrema tranquilidade e só esperou o tempo acabar para confirmar os três pontos.

Ainda neste domingo, o Monza (12º) surpreendeu ao derrotar a Fiorentina (10º), em casa, por 3 a 2. Já a Udinese (9º) fez 3 a 0 no vice-lanterna Cremonese.