Único tenista brasileiro no Torneio de Barcelona, Rafael Matos estreou com vitória na chave de duplas nesta quarta-feira. Ele e o espanhol David Vega Hernández derrotaram o holandês Jean-Julien Rojer e o salvadorenho Marcelo Arevalo-Gonzalez por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h18min de confronto. Na Bósnia e Herzegovina, Novak Djokovic venceu em sua estreia no Torneio de Banja Luka.

Com o triunfo na primeira rodada sobre os atuais campeões de Roland Garros, Matos e Hernández avançaram às quartas de final, quando vão enfrentar os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni, que formam parceria que veio do qualifying. Se confirmarem o favoritismo, eles poderão cruzar na semifinal com uma das duplas favoritas ao título, formada pelo americano Rajeev Ram e pelo inglês Joe Salisbury.

“Foi uma boa vitória além de tecnicamente, taticamente a gente conseguiu fazer o que planejamos com o (técnico) Franco Ferreiro. Nossa energia de intensidade estava bem boa durante todo o jogo. Foram esses os pontos mais importantes. No fim do primeiro set sacamos em 5/4 tivemos um 15/40, foi bem importante ter virado esse game. Vitória importante por estarmos batendo na trave em vários super tie-breaks, perdendo os últimos. Vínhamos começando bem os jogos, mas baixávamos no segundo. Agora conseguimos manter”, comentou o brasileiro.

Pela chave de simples, os destaques do dia foram o grego Stefanos Tsitsipas e o italiano Jannik Sinner, dois dos principais cabeças de chave da competição. Segundo pré-classificado, o tenista da Grécia venceu, na estreia, o argentino Pedro Cachin por 6/4 e 6/2. Nas oitavas de final, Tsitsipas vai duelar com o canadense Denis Shapovalov, que superou nesta quarta o eslovaco Jozef Kovalik por 6/4 e 6/3.

Sinner, por sua vez, deixou pelo caminho o experiente argentino Diego Schwartzman por 6/2 e 6/4. Em busca da vaga nas quartas de final, o italiano vai encarar agora o japonês Yoshihito Nishioka, responsável pela eliminação do belga David Goffin por 6/1 e 7/5.

Em outros jogos do dia, avançaram o russo Karen Khachanov, o britânico Cameron Norrie, o australiano Alex de Minaur, o búlgaro Grigor Dimitrov e o argentino Francisco Cerundolo.

DJOKOVIC NA BÓSNIA

Jogando na Bósnia e Herzegovina, Novak Djokovic estreou com vitória no Torneio de Banja Luka, de nível ATP 250, abaixo de Barcelona, que é um ATP 500. O tenista sérvio esteve aquém do esperado, mas venceu o francês Luca Van Assche por 2 sets a 1, com parciais de 6/7(4/7), 6/3 e 6/2.

O atual número 1 do mundo entrou direto na segunda rodada. Assim, já está garantido nas quartas de final com a vitória desta quarta. Seu adversário ainda não foi definido. Sairá do duelo entre o seu compatriota Dusan Lajovic e o francês Gregoire Barrère.