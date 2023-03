O tenista gaúcho Rafael Matos obteve sua primeira vitória em duplas em torneio Masters 1000, nesta sexta-feira, ao derrotar, ao lado do espanhol David Vega Hernandez, os espanhóis Jaume Munar e Bernabe Zapata Miralles por 6/2 e 7/6 (7/3), na primeira rodada do torneio do ATP 1000 de Miami.

O primeiro set foi totalmente dominado pelo brasileiro e pelo espanhol, que conseguiram duas quebras de saque. A segunda parcial foi muito equilibrada, mas Matos e Hernández chegaram a ter três oportunidades de fechar o jogo, mas não aproveitaram. Foi preciso decidir no tie-break.

Matos e Hernández vão ter como adversários nas oitavas de final o norte-americano Austin Krajicek e o francês Nicolas Mahut, que eliminaram os croatas Mate Pavic e Nikola Mektic, por 6/3, 6/7 (6/8) e 10/7.

O Brasil vai ter neste sábado a estreia de mais dois representantes nas duplas. Marcelo Melo, juntamente com o australiano John Peers enfrentam os norte-americanos Marcos Giron e J.J. Wolf, enquanto Marcelo Demoliner, ao lado do norte-americano Christopher Eubanks, terá pela frente Mackenzie McDonald (EUA) e Botic van de Zandschulp (HOL).