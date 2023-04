Reprodução / Twitter

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona teve uma atuação decepcionante no início da tarde deste domingo pela 29ª rodada. Visitando o Getafe no estádio Coliseum Alfonso Pérez, o time catalão esteve abaixo do padrão e não conseguiu sair do empate por 0 a 0. O brasileiro Raphinha foi um dos principais destaques da partida, mas não escondeu sua frustração pelo resultado e por ter sido substituído no fim do duelo.

Este é o segundo empate consecutivo sem gols do Barcelona contra adversários do meio para baixo da tabela. Na última segunda-feira, o time empatou com o Girona. Apesar disso, o Barça soma 73 pontos, na liderança da competição, com 11 pontos de vantagem para o Real Madrid. Já o Getafe possui 31 pontos e fica em 15º, na luta para escapar do rebaixamento.

O Getafe começou melhor a partida, buscando atacar o Barcelona, mas sem obter sucesso. Por volta dos 25 minutos, o brasileiro Raphinha partiu em velocidade após lançamento do campo de defesa, saiu livre e finalizou na trave. No rebote, Baldé carimbou novamente a mesma trave. Após se arriscar mais no primeiro tempo, o Getafe concentrou apenas em se defender no segundo tempo. O goleiro David Soria ajudou a segurar o ataque do Barcelona e manter o placar zerado.

O Barcelona fará clássico contra o Atlético de Madrid na próxima rodada, enquanto o Getafe enfrentará o Mallorca como visitante. Mais cedo neste domingo, o Girona, nono colocado, venceu o lanterna Elche por 2 a 0.