Alijado da reta final da temporada passada em decorrência de uma lesão no tornozelo direito, Raphael Veiga começou 2023 com um golaço que garantiu ao Palmeiras a primeira vitória no Campeonato Paulista. Saiu dos pés do meio-campista, de muito longe, um arremate potente e de rara felicidade que deixou o atleta contente, pensando em repetir em 2023 as duas últimas temporadas goleadoras que protagonizou.

“Tinha a ansiedade de voltar. Acompanhei a reta final da arquibancada, é muito difícil, você não pode fazer nada. Fico feliz de retornar e fazer gol, dá confiança”, disse ele após o triunfo sobre o Botafogo em Ribeirão Preto.

O camisa 23 vinha sendo um dos principais nomes do time na temporada de 2022, repetindo e até superando seu ótimo desempenho pelo clube nos anos anteriores até se machucar no primeiro duelo das semifinais da Libertadores em setembro do ano passado. Gustavo Scarpa deu sozinho conta do recado no meio de campo e o time confirmou o título nacional. Mas agora, sem Scarpa, Veiga passa a ser ainda mais importante para o elenco.

“É muito ruim ficar de fora. Foi minha primeira lesão séria, embora tenha machucado a coxa. O tornozelo me deixou quase quatro meses fora”, lembrou.

O meio-campista reconheceu que o Palmeiras tem pontos a melhorar. Sem Scarpa e Danilo, ambos negociados com o Nottingham Forest, o time fez duas apresentações ruins no Paulistão e pena para se encontrar, principalmente pelo desencaixe no meio de campo.

“Sabemos que temos muito o que melhorar ainda. Mas essa vitória vai dar confiança”, afirmou Veiga. “A gente ficou bastante tempo parado. Perdemos um pouco o ritmo. Com o tempo vamos ficando entrosados e as coisas vão acontecer naturalmente”.

O próximo desafio do Palmeiras, integrante do Grupo D, no qual soma quatro pontos, é o São Paulo. O Choque-Rei, primeiro clássico do Estadual em 2023, será disputado no domingo, às 16h, no Allianz Parque.