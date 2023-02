O Brasil teve dia perfeito nas semifinais femininas do Mundial de Skate Street na manhã deste sábado. Em Sharjah, nos Emirados Árabes, Raysa Leal, Gabi Mazetto e Pâmela Rosa brilharam nas eliminatórias e garantiram lugar na final, que acontecerá já no domingo. Pouco mais tarde, nas semifinais masculinas, Kelvin Hoefler conseguiu a sétima melhor nota e também garantiu mais um lugar para o Brasil nas finais.

Ainda com proteção no pulso após se lesionar, Rayssa Leal segue avançando e passou em segundo na eliminatória para a finalíssima. Com 80,73 logo na primeira volta, a Fadinha deu show de manobras e fechou a eliminatória com acumulado de 252.98. Gabi Mazetto pegou nota de 221.56 e classificou na quinta colocação. Já Pâmela Rosa passou no limite e só conseguiu classificação após acertar a última manobra. A brasileira chegou à última etapa em nono e tirou 80 para somar 219.43.

Além de Rayssa Leal, de apenas 15 anos, a semifinal nos Emirados Árabes foi dominada pelas jovens skatistas. A melhor colocada foi a japonesa Rizu Akama, de 14 anos, que fez nota de 252.98. Também com 15 anos, a campeã olímpica Momiji Nishiya, do Japão, ficou em terceiro (249.10). O quarto lugar foi para a mais nova delas, a australiana Chris Covell, de 12 anos, fez nota de 246.09. As duas últimas vagas na final são da japonesa Funa Nakayama e da americana Paige Heyn.

O medalhista olímpico Kelvin Hoefler lesionou o dedo logo na primeira volta, mas superou as dores para cravar a sétima melhor somatória do dia. Com nota de 237.86, o brasileiro seguiu adiante nas disputas do masculino. Kelvin confirmou a vaga na decisão em sua última manobra do dia. O também brasileiro Giovanni Vianna esteve nas disputas, mas não conseguiu a vaga na final.

Além de Hoefler, os finalistas da modalidade masculina do Mundial de Skate Street serão: o japonês Ginwoo Onodera, o americano Jagger Eaton, o português Gustavo Ribeiro, o japonês Sora Shirai, o francês Aurelien Giraud, o americano Chris Joslin e o eslovaco Richard Tury.