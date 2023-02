A skatista Rayssa Leal sofreu uma queda nesta quinta-feira, enquanto participava de uma sessão de treinamentos do Mundial de Street, em Sharjah, nos Emirados Árabes, e teve o antebraço enfaixado no hospital após ser atendida pela equipe médica do evento ainda na pista. Em publicação nas redes sociais, a atleta de 15 anos disse estar sentindo dores no punho, mas que os exames não apontaram fratura e que trará atualizações sobre sua situação na sexta-feira, para quando está marcada sua estreia na competição.

A página oficial de Rayssa no Twitter publicou um vídeo que a mostra com o antebraço enfaixado, sendo empurrada em uma cadeira de rodas no corredor do hospital. “Última manobra do treino, caí errado… Tô fazendo exames e assim que tiver notícias eu conto para vocês”, diz o texto publicado junto à imagem.

Cerca de uma hora depois, ela trouxe uma atualização sobre as consequências da queda. “Gente, tô voltando para o hotel. Não tive fratura (uhul), mas estou com uma dorzinha ainda no punho. Vou descansar, tratar e amanhã eu volto para falar mais com vocês! Beijão e obrigada pelas mensagens de carinho, que me deixam mais forte e mais feliz!”, escreveu.

Campeã da SLS (Street League Skateboarding) e medalhista de ouro do X-Games Chiba no ano passado, Rayssa foi quarta colocada do Pro Tour de Roma, primeiro qualificatório olímpico do street no atual ciclo, por isso ocupa a mesma posição no ranking da World Skate.

Como faz parte do top 5, tem vaga direta nas quartas de final do Mundial, que serão disputadas nesta sexta. Por isso, não precisou disputar a fase classificatória, realizada na quarta-feira, quando Pâmela Rosa, Marina Gabriela e Gabi Mazetto conseguiram a vaga nas quartas de final.

DISPUTA MASCULINA

Nesta quinta, foram realizadas as classificatórias masculinas do Mundial de Street. Diferentemente do feminino, o Brasil não tem nenhum atleta com vaga direta nas quartas de final. Em uma disputa que envolveu 168 skatistas, cinco skatistas brasileiros conseguiram a classificação para as quartas.

O atleta do Brasil com melhor classificação foi Giovanni Vianna, nome que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele avançou em 15º lugar, à frente de Ivan Monteiro, vice-campeão do STU Open Rio, e Eduardo Neves. De volta há pouco tempo após cirurgia no joelho, o vice-campeão da SLS em 2021, Lucas Rabelo, ficou em 27º lugar. Já o medalhista olímpico Kelvin Hoefler terminou em 28º e ficou com a última vaga.

João Lucas Alves “Xuxu” (17º), o campeão do STU Rio Open e líder do circuito nacional, não conseguiu passar de fase, pois ficou em 59º lugar. O promissor Filipe Mota (47º), de 15 anos, também ficou de fora, assim como Gabryel Aguillar (51º), que entrou no Mundial como o brasileiro com melhor posição no ranking da World Skate, em 11º lugar. Felipe Gustavo (34º), Carlos Ribeiro (36º) e Vinícius Costa (106º) também ficaram pelo caminho.

A surpresa do dia foi o desempenho do campeão olímpico Horigome Yuto, que acabou eliminado após terminar em 32º lugar. O top 3 da classificatória foi formado pelo americano Jagger Eaton, com 83.15 pontos, o japonês Onodera Ginwoo (74.91) e o também americano Alexander Midler (73.03).

O francês Aurelien Giraud, o português Gustavo Ribeiro e os argentino Matias Dell Olio e Mauro Iglesias não precisaram disputar a fase inicial pois estão no top 5 do ranking. O líder Nyjah Houston, dos Estados Unidos, não vai competir pois está lesionado.