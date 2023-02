A queda durante o treino de quinta-feira do Mundial de Street, em Sharjah, nos Emirados Árabes, não impediu Rayssa Leal de participar das quartas de final nesta sexta-feira. Com uma proteção no punho, a skatista de 15 anos foi para a pista e avançou em 15º lugar, uma posição acima da 16ª colocada, a espanhola Daniela Terol. A melhor brasileira do dia foi a bicampeã da SLS, Pâmela Rosa, em sexto, seguida por Gabi Mazetto, décima colocada. Marina Gabriela também competiu, mas não avançou.

Rayssa não precisou competir na fase classificatória, disputada na quarta-feira, porque é a quinta colocada do ranking da World Skate e skatistas do top 5 têm vaga garantida nas quartas. Na quinta-feira, enquanto treinava, caiu e machucou o punho. Atendida pela equipe médica do evento, foi levada para um hospital, de onde saiu com o antebraço enfaixado e com dores, mas acordou confortável para competir nesta sexta.

A Fadinha foi para a pista, fez uma prova mais contida e teve duas quedas no corrimão, por isso classificou-se entre as últimas, com nota 48.24. Gabi Mazetto somou 65.24 e Pâmela Rosa anotou 72.38, atrás da americana Paige Reyn (74.91) e da japonesa Oda Yumeka (77.81).

O top 3 teve a australiana Chloe Covell (80.99), de 13 anos, a japonesa Akama Rizu (81.42) e a holandesa Roos Zwetsloot (82.58). Líder do ranking da World Skate e medalhista olímpica de bronze, Funa Nakayama passou em sétimo, e sua compatriota Nishiya Momiji, ouro em Tóquio, ficou em 12º lugar.

HOEFLER E VIANNA AVANÇAM

Na disputa das quartas de final masculina, o Brasil colocou dois skatistas na semifinal. Depois de ficar com a última vaga na fase classificatória, em 28º lugar, o medalhista de prata olímpico Kelvin Hoefler foi o segundo melhor das quartas e avançou para a semi com 82.30 de pontuação, atrás apenas do americano Jagger Eaton, bronze em Tóquio.

O francês Aurélien Giraud, vice-líder do ranking e principal cabeça de chave do Mundial, já que o líder Nyjah Houston está lesionado, fez 81.08 e foi o terceiro. O outro brasileiro que avançou foi Giovanni Viana, em 15º, com nota 68.89. Ivan Monteiro, vice-campeão do STU Open Rio, Eduardo Neves e Lucas Rabelo também brigaram por vagas na semifinal, mas foram eliminados.

O Mundial de Street é o segundo evento classificatório olímpico do atual ciclo do street – o primeiro foi o Pro Tour de Roma. As semifinais femininas estão marcadas para as 8 horas deste sábado, mesmo dia em que serão disputadas as semis masculinas, mas a partir das 11h30.

Veja as classificadas para a semifinal do street feminino:

Roos Zwetsloot (NED) – 82.58

Akama Rizu (JPN) – 81.42

Chloe Covell (AUS) – 80.99

Oda Yumeka (JPN) – 77.81

Paige Heyn (USA) – 74.91

Pâmela Rosa (BRA) – 72.38

Nakayama Funa (JPN) – 70.04

Liv Lovelace (AUS) – 68.76

Mariah Duran (USA) – 66.03

Gabriela Mazetto (BRA) – 65.24

Uemura Aoi (JPN) – 63.12

Nishiya Momiji (JPN) – 61.09

Nakajima Nonoka (JPN) – 49.44

Haylie Powell (USA) – 48.66

Rayssa Leal (BRA) – 48.65

Daniela Terol (ESP) – 48.43

Veja os classificados para a semifinal do street masculino:

Jagger Eaton (USA) – 85.01

Kelvin Hoefler (BRA) – 82.30

Aurelien Giraud (FRA) – 81.08

Onodera Ginwoo (JPN) – 80.00

Matsumoto Kairi (JPN) – 78.28

Ryan Decenzo (CAN) – 75.10

Alexander Midler (USA) – 73.99

Shirai Sora (JPN) – 73.20

Joseph Garbaccio (FRA) – 73.07

Richard Tury (SVK) – 73.04

Chris Joslin (USA) – 71.91

Angelo Caro (PER) – 71.30

Gustavo Ribeiro (POR) – 70.03

Sasaki Toa (JPN) – 69.99

Giovanni Vianna (BRA) – 68.89

Jhancarlos Gonzalez Ortiz (COL) – 66.23