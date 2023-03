A temporada de 2023 será inédita e a realização de um sonho para Rubens Barrichello. Aos 50 anos de idade, o piloto, que é o atual campeão da Stock Car, entra para mais um ano de carreira realizando o sonho de dividir a equipe com o filho Dudu. Os dois serão os pilotos da Mobil Full Time Sports na maior categoria do automobilismo nacional e já estarão na pista pela equipe na abertura da temporada neste fim de semana, em Goiânia.

“Isso sempre foi um sonho, desde de lá de trás. O Dudu se mostrou interessado em fazer parte de ter ao menos um ano de experiência com esse tipo de carro. A equipe como um todo entendeu muito bem essa ideia de fazer a questão de pai para filho. O Eduardo esteve na Europa na última temporada, conseguiu grandes resultados, o Fernando vai correr esse ano na Espanha na Fórmula 4. Nunca escondi minha proximidade com eles e já deixei claro o meu amor gigante por eles. Vou passar tudo que eu posso de ensinamentos para o Dudu nesta temporada, mas ele também sabe que vai precisar trilhar o próprio caminho”, comentou Rubinho.

Essa não é a primeira vez que Rubinho e Dudu dividirão a equipe e o carro. Em 2022, na abertura da temporada da Stock Car em Interlagos, pai e filho formaram uma das duplas que participaram na prova. Na ocasião, por problemas no carro, os Barrichello não conseguiram completar a prova.

“Companheiro de equipe é uma pessoa que você precisa ter um respeito ainda maior do que com os outros competidores. O piloto que está na mesma equipe que você é a pessoa que desenvolve o carro com você e trabalha junto com você. Em 2023, o meu companheiro de equipe será um belo companheiro. Ele tem um feeling para carro muito bom e eu preciso ter meu ouvido aberto. É um sonho realizado. Na pista você pode imaginar que eu vou ver coisas que vou precisar me segurar, porque ele precisa decidir para ter o sucesso ou até mesmo por passar por momentos de sofrimento. Se pudesse falar qual seria o sonho dentro deste sonho realizado, é ter os dois no pódio em uma mesma corrida. Com certeza esse é o maior deles”, disse Rubinho.

REALIDADE

Eduardo Barrichello, ou apenas Dudu, vai para uma nova etapa de sua carreira. Apesar de ter apenas 21 anos, o jovem piloto vem de uma boa temporada na Fórmula Regional Europeia. Mesmo competindo em outro continente, o filho mais velho de Rubinho fazia questão de acompanhar a rotina do pai sempre que possível e nas últimas temporadas.

“Desde que meu pai chegou para a Stock Car eu acompanho tudo que eu posso dele na categoria, seja corrida, qualificatório, treino, ajuste de carro, números, tudo. Sempre tive interesse por esse tipo de categoria e a chance veio agora. Sinceramente falando eu nunca imaginei que isso (dividir a equipe com o pai) fosse acontecer mesmo, nunca pensei muito sobre. Acho que antes dele ser o Rubens Barrichello, antes dele ser meu pai, ele é meu amigo e somos muito próximos um do outro por conta dessa amizade. Tenho certeza que essa temporada ele quer se divertir muito nas pistas”, afirmou Dudu.

Apesar da experiência prévia no automobilismo, Dudu admite que correr ao lado do pai na Stock Car é um novo momento e define qual o principal objetivo de 2023. “Sem dúvidas é se adaptar o mais rápido possível é o objetivo. Eu corria de fórmula antes e vai ser a primeira vez que terei um teto em cima da minha cabeça em um carro. Além disso, são provas mais longas, com passagem pelos boxes e contra os maiores e melhores pilotos do Brasil”, disse Dudu Barrichello.