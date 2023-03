O cambaleante Los Angeles Lakers conseguiu se reabilitar na NBA na noite deste domingo. Após duas derrotas seguidas, contou com uma bela exibição de Austin Reaves na Crypto.com Arena, venceu o Orlando Magic por 111 a 105 e se colocou novamente no décimo lugar da Conferência Oeste, a última posição da zona de classificação para o play-in.

Com atuações sólidas sempre que ganha oportunidades, Reaves mostrou sua importância para o grupo ao sair do banco para anotar 35 pontos, cinco rebotes e seis assistências. Foi a maior pontuação de sua carreira. O ala-armador, que vive a segunda temporada na NBA desde que assinou com os Lakers após não ser draftado em 2021, assumiu o protagonismo da partida e somou forças com Anthony Davis, autor de um “double-double” de 15 pontos e 11 rebotes, para liderar o importante triunfo da franquia californiana. D’Angelo Russell teve 18 pontos.

Ao fim do duelo em Los Angeles, os torcedores da casa gritavam “MVP” para exaltar a atuação de Reaves. “Agradeço a eles por reconhecerem o que eu faço. Obviamente, eu não sou um jogador do calibre de um MVP, esses caras são realmente especiais. Mas, para a torcida, o que eu faço é especial, e isso significa muito para mim”, disse o jogador de 24 anos.

A noite também foi de ótimas exibições de jogadores que já carregaram oficialmente o título de MVP. Nikola Jokic foi autor de um “triple-double” de 22 pontos, 17 rebotes e dez assistências para ajudar o Denver Nuggets, líder do Oeste e já garantido nos playoffs, a bater o Brooklyn o Nets por 108 a 102, em Nova York.

Em Milwaukee, os Bucks, donos da primeira colocação do Leste e também já classificados, bateram o Toronto Raptors por 118 a 111. O astro Giannis Antetokounmpo foi pelo mesmo caminho de Jokic e liderou sua equipe com um “triple-double”. Somou 22 pontos, 13 rebotes e dez assistências.

Já o maior cestinha do domingo foi Devin Booker, que fez 46 pontos pelo Phoenix Suns. Apesar disso, amargou uma derrota por 124 a 120 para o Oklahoma City Thunder, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, com 40 pontos. Os Suns estão em terceiro lugar no Oeste, cinco posições acima do Thunder, oitavo colocado.

Confira os resultados da NBA deste domingo:

Brooklyn Nets 102 x 108 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 124 x 120 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 126 x 118 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 100 x 112 Miami Heat

Houston Rockets 107 x 117 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 117 x 111 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 111 x 105 Orlando Magic

Confira os jogos da NBA desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

New York Knicks x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Sacramento Kings