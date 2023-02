Para manter o sonho de brigar pelo título do Campeonato Paulista na temporada, o Red Bull Bragantino busca se firmar na competição diante do Guarani, em jogo marcado para este sábado, às 16h, no estádio Brinco de Ouro, pela sexta rodada. Diferentemente do rival, o time campineiro segue tentando se livrar do risco de rebaixamento.

O Bragantino vem de altos e baixos na competição e não dá mostras de que terá chance de surpreender. Na última rodada, perdeu para o Santo André, em casa, por 1 a 0. Atualmente, é o vice-líder do Grupo A, com sete pontos. O Botafogo tem oito. Completam a chave: Inter de Limeira (sete) e Santos (seis).

O Guarani, por sua vez, já não sabe o que é vencer há três rodadas. No último sábado, perdeu para o Botafogo, em Ribeirão Preto, por 3 a 2. É o lanterna do Grupo B, com quatro pontos, atrás de São Paulo (oito), Água Santa (cinco) e Mirassol (quatro).

No time do Bragantino, o técnico Pedro Caixinha está com problemas por suspensão. O zagueiro Léo Realpe levou o terceiro cartão amarelo, enquanto o volante Jadsom Silva perdeu a cabeça na derrota para o Santo André e acabou expulso por agredir um adversário. Já o volante Raul vai passar por nova cirurgia no joelho e deverá ficar fora dos gramados entre oito e nove meses. O jogador sofreu uma lesão ligamentar na última rodada.

Na defesa, o treinador deve formar sua dupla com Lomónaco e Natan, como indicou durante os treinamentos. No meio, poderá apostar em Nathan Carvalho ou Praxedes. “Jogar contra o Guarani é sempre difícil, ainda mais lá (Campinas), mas estamos preparados. Espero que a gente faça um ótimo jogo e saia com a vitória, que é o mais importante. Temos o objetivo de classificar em primeiro. Tomara que a gente dê largada numa sequência de vitórias neste sábado”, comentou Alerrandro.

Ainda sem encontrar o time ideal, o técnico Mozart Santos indicou que fará mudanças no Guarani. Uma delas é forçada, porque o goleiro Maurício Kolzinski está machucado e será substituído por Tony, ex-Vila Nova-GO, que fará a sua estreia.

O treinador deve optar por escalar os reforços que foram anunciados pelo time campineiro ao longo da semana: o meia Isaque, ex-Grêmio, e o volante Matheus Barbosa, ex-Cruzeiro.

O ataque também deve ser alterado. Neílton treinou bem e iniciará o duelo, ao lado de Bruninho e Jenison. O técnico quer ajeitar o setor para tentar quebrar a sequência negativa do Paulistão. “Temos pela frente jogos decisivos. O nosso mando de campo é forte, tanto que o Guarani vinha com oito vitórias seguidas. Essa sequência é muito complicada, mas vamos buscar os seis pontos dentro de casa”, disse Alan Santos.