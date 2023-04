Desta vez o Red Bull Bragantino não mostrou a mesma eficiência que apresentou nos dois jogos pela Copa Sul-Americana, quando marcou nove gols e sofreu apenas um em dois jogos, mas conseguiu buscar o empate por 1 a 1 contra o Cuiabá, neste sábado à noite, na Arena Pantanal, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, os dois gols saíram no segundo tempo. Mateusinho, de cabeça, marcou para o Cuiabá, aos 21 minutos, mas o uruguaio Thiago Borbas empatou para o time paulista, aos 40 minutos. O resultado deixa o Bragantino com quatro pontos, em segundo lugar, porque na estreia tinha batido o Bahia, por 2 a 1. O time do Mato Grosso somou seu primeiro ponto, em 13º lugar, porque na primeira rodada perdeu para o Palmeiras, por 2 a 1.

O Cuiabá tentou aproveitar o apoio da torcida para fazer uma pressão inicial. Ela até vibrou aos oito minutos, quando Deyverson completou de primeira um cruzamento, porém, estava impedido e o lance acabou anulado. Depois assustou numa cabeçada de Marllon, na pequena área, que subiu e passou sobre o travessão.

O Bragantino equilibrou as ações a partir da segunda metade do tempo, passando a trocar passes para manter a posse de bola. Mas faltaram as jogadas de perigo, as infiltrações e, principalmente, as finalizações. Tanto que o time paulista voltou com duas mudanças do intervalo. Entraram Lucas Ramires e Lanquitana, respectivamente, nas vagas de Gustavinho e Mosquera.

Mas logo no primeiro minuto, o árbitro Caio Max Augusto Vieira quase complicou sua atuação ao marcar um suposto pênalti. Após chute de Denilson, a bola explodiu na perna direita de Lucas Evangelista, que se manteve tranquilo até a confirmação da legalidade do lance pelo VAR.

Apesar das mudanças, o Bragantino não chegava com qualidade no ataque. Enquanto isso, na base da disposição, o Cuiabá tentava se manter perto da área do time paulista. Aos 21 minutos saiu o gol. Ceppelini cobrou falta pelo lado direito, a bola desviou no primeiro pau e sobrou no segundo para Mateusinho. Ele entrou de frente e cabeceou para as redes.

Mesmo não tendo criatividade, o Bragantino manteve a posse de bola e chegou ao empate aos 40 minutos. O zagueiro Eduardo Santos fez um passe vertical e que a defesa não cortou. A bola sobrou para Thiago Borbas, dentro da área, que bateu cruzado e deixou tudo igual.

Animado, o time paulista se manteve na frente nos minutos finais e quase fez o gol da virada aos 49, quando Sorriso, na pequena área, desviou de perna esquerda e o goleiro Walter deu um tapa na bola para escanteio, numa grande defesa. O Cuiabá também teve sua “chance de ouro”, aos 51, quando Isidro Pitta recebeu passe dentro da área e bateu cruzado, mas a bola saiu do lado da trave esquerda de Lucão.

Na terceira rodada, o Cuiabá vai receber o Grêmio, no domingo (20), às 18h30. No sábado, dia 29, o Bragantino volta a atuar em casa diante do Cruzeiro, a partir das 18h30.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

CUIABÁ – Walter; Mateusinho, Marllon, Allyson e PK; Raniele (Fernando Sobral), Denilson (Ronald) e Ceppelini; Iury Castilho (Jonathan Cafu), Deyverson (Wellington Silva) e Emerson Negueba (Isidro Pitta). Técnico: Ivo Vieira.

RED BULL BRAGANTINO – Lucão; Aderlan, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Lucas Evangelista e Gustavinho (Eric Ramires)(Sorriso); Henry Mosquera (Laquintana), Eduardo Sasha e Helinho (Jadsom Silva). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Mateusinho, aos 21, e Thiago Borbas, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cepeplini, Marllon e Denilson (Cauibá); Henry Mosquera, Thiao Borbas e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA – R$ 185.440,00.

PÚBLICO – 9.267 pagantes.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).