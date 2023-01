Em busca da afirmação no Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela quarta rodada. Ambos tentam se reabilitar após perderem, respectivamente, para Portuguesa e Santo André.

O Red Bull Bragantino é o terceiro colocado do Grupo A, com quatro pontos, assim como Botafogo, Santos e Inter de Limeira, a lanterna. Na estreia, venceu o Corinthians (1 a 0), empatou com o São Bernardo (1 a 1) e perdeu para a Portuguesa (3 a 0). A Ferroviária está na terceira posição do Grupo C, com três pontos, atrás de São Bento e Corinthians e na frente do Ituano. Venceu o Água Santa, na estreia (3 a 1), e perdeu para São Paulo (2 a 1) e Santo André (2 a 1).

O time de Bragança não poderá contar com o zagueiro Natan, que foi expulso diante da Portuguesa. A expectativa é que Léo Realpe forme a dupla defensiva ao lado de Lomónaco. Outras mudanças podem ocorrer, principalmente, no setor ofensivo.

Recuperado de um estiramento na coxa direita, Thiago Borbas treinou normalmente com o restante do elenco e poderá ser uma opção para o banco de reservas. No entanto, o intuito é segurar o atleta por mais um tempo. “O emocional tem muito a ver com a confiança, cabe a nós dar essa confiança aos jogadores, passarmos esse clima emocional e entender de que forma cometem erros, todos nós somos sempre mais fortes e conseguimos dar um passe a frente se estivermos sentindo confiança, então é isso que vamos ter que fazer, dar essa confiança”, disse o treinador Pedro Caixinha.

Do outro lado, na Ferroviária, Ronaldo Alves cumpre suspensão após receber o vermelho diante do Santo André. Já Sanches segue fora com um problema no quadril, sofrido diante do São Paulo, e ainda sem previsão de alta. Vinícius Munhoz formará o sistema defensivo com Alisson Cassiano e Léo Santos.

“São dois jogos difíceis, começando pelo Bragantino, uma equipe de Série A, com jogadores de qualidade e um treinador que também está no início de trabalho, mas a gente já consegue ver a sua ideia em campo. Cabe à Ferroviária poder organizar estrategicamente, com calma nós temos plenas condições equilibrando melhor os dois tempos, de ter uma performance melhor e como consequência um resultado também”, comentou o técnico Vinícius Munhoz.