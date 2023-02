Com direito a gol aos 11 segundos, o Red Bull Bragantino encaminhou sua classificação às quartas do Paulistão ao golear o Ituano por 5 a 1 na tarde deste sábado. O gol relâmpago foi marcado por Alerrandro, que também marcou o segundo. Sorriso, Artur e Thiago Borbas completaram, enquanto André Luiz descontou. A partida da 11ª e penúltima rodada foi realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Com a vitória, o Red Bull Bragantino chegou a 17 pontos e assumiu a liderança do Grupo A, pois o Botafogo perdeu e segue com 14. O Santos, terceiro com 13, ainda joga na rodada. Se o Santos tropeçar diante do Corinthians, o time de Bragança Paulista confirma a vaga ainda nesta rodada. Se isso não ocorrer, precisará de apenas um empate na rodada final. Já o Ituano segue com nove pontos, saiu do G2 do Grupo C e está em terceiro, com risco de rebaixamento.

O Red Bull Bragantino buscou o ataque desde o primeiro segundo, literalmente. Após cruzamento, Alerrandro tabelou com Bruninho e chutou cruzado da entrada da área para abrir o placar logo aos 11 segundos. Inspirado, o atacante ainda ampliou aos quatro minutos ao completar cruzamento de Sorriso, de cabeça.

A partida seguiu movimentada e Artur levou perigo em duas oportunidades. Apesar da desvantagem, o Ituano também buscou o ataque e assustou com Yago, que exigiu boa defesa do goleiro Cleiton. Mas aos 28 minutos, Alerrandro devolveu o presente e ajeitou para Sorriso chutar de primeira e acertar o ângulo. Golaço.

Na volta para o segundo tempo, Artur arriscou novamente, mas parou em boa defesa de Jefferson Paulino. Aos 16, porém, ele deixou sua marca. Após rebote, Alerrandro achou Artur livre na área e ele não desperdiçou.

Na metade final do segundo tempo, o Ituano exerceu certa pressão e diminuiu a diferença com André Luiz, aos 32 minutos. Ele arriscou de fora da área e Cleiton falhou. Mas aos 41, Thiago Borbas deu números finais ao duelo. Após recuperação de bola, o atacante chutou cruzado para fazer 5 a 1.

Inicialmente, todos os jogos da 12ª e última rodada da primeira fase estão marcados para o próximo domingo, às 16h. O Red Bull Bragantino visita o São Bento, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), enquanto o Ituano recebe o Santos, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 5 X 1 ITUANO

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba (Luan Cândido); Matheus Fernandes, Jadsom Silva (Gustavinho) e Bruninho (Praxedes); Artur (Popó), Sorriso e Alerrandro (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

ITUANO – Jefferson Paulino; Raí Ramos, Frazan, Bernardo Schappo (Marcelo Freitas) e Mário Sérgio; Rafael Pereira (Claudinho), André Luiz e Eduardo Person (Rafael Carvalheira); Paulo Victor, Yago (Gabriel Barros) e Rafael Silva (Quirino). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Alerrandro, aos 11 segundos, e aos quatro minutos, e Sorriso, aos 28 minutos do primeiro tempo. Artur, aos 16, André Luiz, aos 32, e Thiago Borbas, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Cunha e Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino). Frazan (Ituano).

RENDA – R$ 66.650,00.

PÚBLICO – 2.559 torcedores.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).