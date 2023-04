O Red Bull Bragantino fez mais uma vítima na Copa Sul-Americana. Após golear o Tacuary-PAR na estreia por 4 a 1, o time paulista não tomou conhecimento do Oriente Petrolero-BOL na noite desta terça-feira e goleou os bolivianos por 5 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Helinho, Aderlan, Eduardo Sasha, Gustavinho e Sorriso foram os autores dos gols da partida, que marcou a abertura da segunda rodada da fase de grupos da competição. Com o triunfo, o Red Bull Bragantino segue 100% no Grupo C.

Com mais três pontos, o Red Bull Bragantino chegou a seis pontos e com oito de saldo de gols. O time de Bragança Paulista é seguido do Estudiantes-ARG, com três, que ainda atua na rodada contra o Tacuary-PAR. O Oriente Petrolero-BOL aparece na lanterna, ainda sem vencer.

Fazendo sua estreia dentro de casa na Sul-Americana, o Red Bull Bragantino foi ao ataque, e com cinco minutos de jogo Helinho abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Eduardo Sasha ajeitou de cabeça e Helinho testou firme para mandar para as redes.

Com a marcação alta, o time paulista não deixava o Oriente Petrolero passar do meio campo. Sasha arriscou de fora da área e o goleiro Quiñónez espalmou. No lance seguinte, Aderlan ampliou aos 14 minutos. Em nova jogada pelo alto, a defesa boliviana afastou parcialmente, e, sem deixar a bola cair no chão, Aderlan emendou um belo chute da meia lua.

Com dois gols de vantagem com menos de 15 minutos, o Red Bull Bragantino diminuiu o ritmo. Trocando passes, o Bragantino via a fragilidade do adversário e chegava fácil ao gol, principalmente pelos lados do campo. Após o lançamento na área. Eduardo Sasha foi derrubado. Depois de rever o lance no monitor do VAR, a arbitragem assinalou pênalti. O próprio Sasha foi para a cobrança e deslocou o goleiro para anotar o terceiro gol da partida, aos 32 minutos. Foi o segundo gol do atacante em dois jogos pelo clube.

Após praticamente encaminhar a vitória, o Red Bull Bragantino seguia figurando no campo de ataque. Com transições rápidas, o time não encontrava nenhuma resistência dos bolivianos, que afastavam o perigo como podia. Apesar do volume, o time paulista se conteve com os 3 a 0 e levou a vitória parcial até o intervalo.

O time paulista voltou disposto a aumentar sua vantagem. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Henry Mosquera já deu trabalho para o goleiro Quiñónez. Por sua vez, o Oriente Petrolero subiu a campo com outra postura. Mais ofensivo, o time boliviano até conseguiu balançar as redes, mas o gol foi posteriormente anulado por impedimento.

O lance anulado acordou o Bragantino que logo depois marcou o quarto gol. Aos 14 minutos, Gustavinho tocou para Sasha, que entrou livre na área e devolveu para o meia que só teve o trabalho de empurrar para as redes. Com mais uma goleada na conta, o Red Bull Bragantino tirou o pé. Vendo o adversário subir o tom nas faltas, Pedro Caixinha aproveitou para realizar algumas substituições.

As mudanças, não alteraram o jeito da equipe atuar. Eric Ramires chegou a marcar o quinto gol, porém, foi apontado posição irregular do volante. Na reta final, a chuva voltou mais forte e o time paulista aproveitou para desacelerar. Os bolivianos, já entregues, não esboçaram mais nenhuma reação, deixando o Bragantino trocar passes. No último lance, aos 50 minutos, Sorriso soltou uma bomba da intermediária para marcar o quinto gol e dar números finais à goleada.