Após começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito, o Red Bull Bragantino volta as atenções para a Copa Sul-Americana. O desafio é diante o Oriente Petrolero nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela segunda rodada.

Na estreia do torneio, o Red Bull Bragantino atropelou o Tacuary, no Paraguai, por 4 a 1 e, por isso, lidera o Grupo C. O Oriente Petrolero-BOL perdeu em casa para o Estudiantes-ARG por 1 a 0 e está em crise, inclusive, sem técnico.

Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, o técnico Pedro Caixinha sofreu uma baixa. Ele não poderá contar com o zagueiro Léo Realpe, que sofreu uma concussão e, por causa dos protocolos médicos, não poderá atuar. A expectativa é que Eduardo Santos seja escalado na posição.

O treinador tem uma lista grande de desfalques, todos por lesão: os zagueiros Léo Ortiz e Kevin, os volantes Luan Cândido e Raul, o lateral Andres Hurtado, o meia Lucas Cunha, além dos atacantes Kawê e Vitinho.

Isso sem contar o meia Bruninho, convocado para defender a seleção sub-20, e o atacante Nacho Laquintana, que já defendeu o Peñarol na competição. “Precisamos jogar igual como foi no segundo tempo contra o Bahia. Foi uma vitória difícil. Temos uma sequência complicada pela frente. Vamos precisar contar com todos. Faremos o nosso melhor para buscar mais três pontos ao lado dos nossos torcedores.”

Do outro lado, o Oriente Petrolero terá mudanças no comando técnico Erwin Sánchez pediu demissão no sábado, devido a fase ruim do clube na temporada. O auxiliar Roly Paniagua estará à frente da equipe nesta terça-feira.

Além do treinador, o Oriente também não terá o lateral Mercado, expulso no jogo de estreia. A expectativa é que Ayrton Terán atue pelo setor, até pelo fato do clube boliviano poder armar uma linha com três defensores com a sua entrada pela direita.