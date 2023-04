O Red Bull Bragantino segue ativo no mercado e confirmou, nesta terça-feira, mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante uruguaio Ignacio Laquintana, que estava no Peñarol, do Uruguai, e assinou contrato até 2027.

“Ignacio Laquintana é o novo reforço do Massa Bruta! O jovem atacante uruguaio, de 24 anos, chega do Peñarol-URU e assina com o Braga até dezembro de 2027!”, anunciou o Red Bull Bragantino.

Ignacio estava no Peñarol desde 2021 e deixou o clube após 72 jogos e oito gols, além dos títulos do campeonato nacional, em 2021, e da Supercopa, em 2022. Antes, defendeu o Defensor Sporting, também do Uruguai.

Nos últimos dias, o Bragantino também anunciou o zagueiro Eduardo Santos, do Slavia Praga, da República Checa, por empréstimo até o fim do ano, e os atacantes Henry Mosquera, do Envigado, da Colômbia, até 2027, e Eduardo Sasha, do Atlético-MG, até 2025.

O Bragantino faz sua estreia na Copa Sul-Americana na quinta-feira, às 21h, contra o Tacuary, do Paraguai, fora de casa. No Brasileirão, estreia em 15 de abril, sábado, às 18h30, quando recebe o Bahia, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).