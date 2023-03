Buscando o tão sonhado primeiro título com o nome de Red Bull Bragantino, a equipe considerada por muitos como quarta força do Paulistão, faz o duelo das quartas de final com o Botafogo, em duelo marcado para este domingo, às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Red Bull Bragantino terminou a primeira fase com a sexta melhor campanha, mas fez o suficiente para conquistar a primeira posição do Grupo A, com 20 pontos. Foram 12 jogos, com seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.

O Botafogo, por sua vez, conquistou a segunda colocação do Grupo A nos critérios de desempate. Somou os mesmos 14 pontos do Santos, mas levou a melhor no número de vitórias: 4 a 3. Vale lembrar que no Paulistão a única vantagem do time de melhor campanha é jogar em casa. Caso o jogo termine empatado, a definição da vaga sairá nos pênaltis.

O técnico Pedro Caixinha ganhou uma ótima notícia na sexta-feira, quando Artur voltou a treinar após se recuperar de um desconforto abdominal. O atacante, que veste a camisa 10, é o principal jogador do time e estará em campo.

No entanto, nem tudo são flores. Com uma lesão no músculo posterior da coxa, o atacante Alerrandro dificilmente terá chances de estar na partida. A comissão técnica fez mistério, mas a expectativa é que ele fique de fora.

“Estamos fazendo o jogo a jogo sempre focados. Sempre jogamos para vencer. Agora é mata-mata. Tem uma importância a mais, tem uma responsabilidade a mais. O grupo está bem preparado. Tivemos aprendizados nesta primeira fase que foram importantes. Chegamos mais maduros. É manter o que estamos fazendo, estamos jogando bem”, disse Matheus Fernandes. O volante está sendo comprado junto ao Palmeiras por 1,8 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,7 milhões de reais). O contrato de empréstimo do jogador junto ao Palmeiras vai até 2025. Com a negociação acertada, O Red Bull Bragantino ficará com 60% dos direitos econômicos do atleta.

Do outro lado, o técnico Adilson Batista deve colocar o mesmo time que venceu por 3 a 1 o São Raimundo-RR na Copa do Brasil, quinta-feira, em Ribeirão Preto. O time avançou à terceira fase e garantiu uma premiação de R$ 2,1 milhões. A única possível mudança seria no ataque, já que Caio Dantas vem aparecendo muito bem nos treinamentos.

“Temos que ter inteligência para administrar algumas situações. Superamos um momento turbulento e agora começou uma outra competição. O mata-mata é diferente. Estamos focados para dar o nosso melhor e sair de lá com um resultado positivo”, disse o treinador.