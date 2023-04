Depois de estrear vencendo o Bahia por 2 a 1, o Red Bull Bragantino volta a campo neste sábado de olho em mais um resultado positivo para embalar neste início de Brasileirão. Mas, desta vez, vai atuar fora de casa, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30 (horário de Brasília).

Na primeira rodada, o Cuiabá não foi páreo para o atual campeão brasileiro Palmeiras, e foi derrotado no Allianz Parque, por 2 a 1. Por isso, agora na estreia em casa, diante de sua torcida, irá buscar a reabilitação. Já o Red Bull Bragantino foca em manter os 100% de aproveitamento para brigar pelas primeiras colocações na tabela.

Para este duelo, o técnico português Ivo Vieira terá praticamente todo o elenco à disposição para armar o time titular do Cuiabá. A única baixa é o volante Filipe Augusto, expulso contra o Palmeiras e cumpre suspensão automática.

O atacante Wellington Silva, baixa na rodada de estreia por conta de dores no tornozelo, está recuperado e pode jogar. Já o experiente lateral-esquerdo Uendel tem seu retorno muito aguardado no clube. Ele está fora dos gramados há nove meses devido a uma cirurgia no joelho, está em fase final de transição física e tem chances de ser relacionado.

Do outro lado, o técnico Pedro Caixinha deve manter a base titular do Bragantino. Mesmo porque a sequência é positiva. Foram duas vitórias na Copa Sul-Americana por goleada: 4 a 1 no Tacuary-PAR e 5 a 0 no Oriente Petrolero-BOL, liderando o Grupo C. Fora a estreia no Brasileiro, com a vitória sobre o Bahia. “Estas vitórias são importantes porque dão confiança aos jogadores. Além disso, o grupo está entendendo nossa filosofia de jogo e todos jogadores entram e mantém a mesma intensidade”, ressaltou Caixinha.

O que mais preocupa é o zagueiro Léo Realpe, que levou uma pancada na cabeça na estreia contra o Bahia e ficou de fora do duelo contra Oriente Petrolero, no meio de semana. Ele estava passando pelo protocolo de concussão e será reavaliado apenas momentos antes do duelo contra o Cuiabá para ver se tem condições de jogo. Caso contrário, Eduardo Santos será escalado.

Por outro lado, o atacante Nacho Laquintana volta a ficar à disposição após ter sido baixa na Sul-Americana, competição na qual não está inscrito. O zagueiro Kevin Lomónaco continua afastado pelo clube enquanto é investigado pela “Operação Penalidade Máxima”, suspeito em envolvimento no escândalo de manipulação de resultados. Por fim, o meia Bruninho está na seleção brasileira sub-20 e segue como desfalque.