De olho no título do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino enfrenta a Portuguesa, recém-promovida à elite do estadual, neste sábado, às 15h30, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela terceira rodada. Apesar de todo aporte da parceira, o time de Bragança chegou até hoje apenas na semifinal do estadual. Em 2023, o time almeja alcançar ao menos uma final, e começou o torneio muito bem. Na estreia, bateu o Corinthians por 1 a 0. Depois, ficou no empate por 1 a 1 com o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio. Com isso, lidera o Grupo A, com quatro pontos, à frente de Botafogo, Santos e Inter de Limeira, todos com três.

Já a Portuguesa tenta se adaptar novamente ao torneio que não disputava há oito anos. A Lusa estreou perdendo em casa para o Botafogo por 2 a 0 e buscou o empate por 1 a 1 com o Ituano, em Itu, nos minutos finais. Com um ponto, é a lanterna do Grupo D, atrás de São Bernardo (quatro), Palmeiras (quatro) e Santo André (três).

No Red Bull Bragantino, o técnico Pedro Caixinha segue com inúmeros desfalques. A lista aumentou com o volante Raul, expulso no empate com o São Bernardo. A expectativa é que o meio de campo seja formado por Matheus Fernandes, Juninho Capixaba e Praxedes.

Por outro lado, Jadsom volta a ser relacionado após se recuperar de um trauma no joelho. No entanto, o treinador segue sem poder contar com vários lesionados: Léo Ortiz, Helinho, Kawê, Lucas Evangelista, Eric Ramires e Thiago Borbas.

“Eu nunca encontrei um clube com uma visão tão clara, uma filosofia tão clara, com uma ideia de jogo tão clara como aqui. Estou totalmente identificado com o trabalho, a equipe está se comportando bem e pode dar muitos frutos ao longo do campeonato”, promete Caixinha.

O técnico Mazola Júnior precisou quebrar a cabeça para definir o time titular da Portuguesa. O treinador ganhou dois desfalques: o zagueiro Patrick e o lateral-esquerdo Thallyson, ambos com problemas físicos. O lateral Fabiano também segue vetado pelo departamento médico.

Com isso, o treinador indicou que Bruno Leonardo será escalado na defesa e Ramon Rocha na lateral. A jovem promessa de ataque, Paraízo, deverá também ganhar uma oportunidade entre os titulares.

“Sabemos da dificuldade de se jogar o Campeonato Paulista, mas estamos evoluindo. Conquistamos um ponto importante diante do Ituano e vamos fazer o possível para dar a vitória para nossos torcedores”, afirmou o treinador.