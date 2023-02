Num jogo sem muitas emoções, o Red Bull Bragantino visitou o Guarani neste sábado e venceu por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Bruninho fez o único gol da partida, no início do segundo tempo.

Com a vitória, o Bragantino assumiu a liderança do Grupo A, com dez pontos. Dois a mais que o Botafogo-SP, que ainda jogará na rodada. Já o Guarani ficou com quatro pontos, na lanterna do Grupo B. Foi a terceira derrota consecutiva do time campineiro.

O primeiro tempo teve o Bragantino com mais posse de bola e muito mais presente no setor ofensivo. Tanto é que os visitantes chegaram a balançar as redes aos nove minutos com Bruninho. Contudo, o meia estava à frente da marcação e a arbitragem marcou impedimento.

O Guarani não teve efetividade com a bola nos pés e ficou refém de lances aleatórios. Aos 36, por exemplo, Jamerson cruzou da direita e a bola caiu nos pés de Richard Ríos. Ele cruzou em direção ao gol para Isaque, mas o goleiro Cleiton fez a defesa.

No segundo tempo, o Bragantino seguiu melhor, só que conseguiu balançar as redes. Aos oito minutos, Artur cruzou da direita e Bruninho desviou com toque leve para as redes, abrindo o placar. Melhor em campo, os visitantes quase marcaram o segundo com Artur, aos 19 minutos.

Em desvantagem, o Guarani precisou sair para o jogo e melhorou em campo. Só que faltou precisão. Aos 35, Bruninho cruzou na área e Derek chegou atrasado para cabecear para as redes. A bola saiu pela linha de fundo. Nos minutos finais a pressão foi ainda maior, principalmente pelo lado esquerdo com Jamerson, mas a defesa do Bragantino levou a melhor e segurou a vitória fora de casa.

O Guarani volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar a Portuguesa, às 20h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já o Bragantino, no mesmo dia, recebe o São Paulo, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO

GUARANI – Tony; Alvariño (Lima), Lucão, Luciano Castán e Jamerson; Matheus Barbosa (Leandro Vilela), Richard Ríos, Wenderson (Diogo Mateus), Isaque (Rafael) e Bruninho; Neilton (Derek). Técnico: Mozart Santos.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Natan (Lucas Cunha), Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Nathan Camargo), Gustavinho e Bruninho (Guilherme Lopes); Artur, Alerrandro (Thiago Borbas) e Sorriso (Welliton). Técnico: Pedro Caixinha.

GOL – Bruninho, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Richard Ríos, Wenderson e Rafael (Guarani); Gustavinho (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA – R$ 69.620,00.

PÚBLICO – 5.535 pagantes.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).