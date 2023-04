O Napoli terá um desfalque de peso para o jogo da ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Milan, na quarta-feira. O líder disparado do Campeonato Italiano não terá o atacante Victor Osimhen, uma das referências da equipe napolitana nesta temporada europeia.

Artilheiro do Italiano, com 21 gols, o nigeriano de 24 anos não se recuperou a tempo de uma lesão muscular na perna esquerda. Havia expectativa de que ele ganhasse uma chance nesta quarta, no estádio San Siro, mas o departamento médico do Napoli vetou o atleta, que se machucou ao defender a seleção da Nigéria na última Data Fifa.

Além de artilheiro do Italiano, o atacante já soma quatro gols nesta edição do torneio europeu, sendo três deles marcados no confronto das oitavas de final, contra o Eintracht Frankfurt. O nigeriano se tornou tão importante para o Napoli que, em sua ausência, a equipe foi goleada pelo próprio Milan por 4 a 0 no dia 2 – a reação veio com vitória por 2 a 1 sobre o Lecce na sexta passada.

“No futebol, às vezes, você passa por momentos de crise, mas precisa ir fundo quando é necessário”, declarou o técnico do Napoli, Luciano Spalletti. “Nós ganhamos muita confiança após superarmos com sucesso aquela partida complicada”, comentou, referindo-se à última rodada do Italiano.

Osimhen não será a única baixa do time de Nápoles. O também atacante Giovanni Simeone também foi cortado por conta de problema físico. Ele se recupera de um estiramento na coxa.

O jogo desta quarta é um dos mais importantes da história do Napoli. O time, pela primeira vez numa fase de quartas de final da Liga dos Campeões, busca a também inédita vaga na semifinal.