Ainda sem o time principal, o Vasco volta a campo em busca de sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, às 21h10, visita o Audax Rio, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, em seu primeiro desafio como visitante, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Os titulares, assim como o técnico Maurício Barbieri, estão nos Estados Unidos para um torneio amistoso. Na terça-feira, o time vascaíno foi derrotado pelo River Plate por 3 a 0. No próximo sábado, encara o Inter Miami.

Na estreia, o time alternativo empatou sem gols com o Madureira em São Januário e soma um ponto. Já o Audax Rio encarou o time B do Botafogo e surpreendeu ao vencer por 1 a 0, em pleno Engenhão, somando seus três primeiros pontos.

Apesar de seguir com um time bem alternativo, Emílio Faro, que comanda a equipe neste início de campeonato, tem novos nomes à disposição. Isso porque os goleiros Cadu e Pablo, os zagueiros Victão e Róger, os meio-campistas Barros e Ray e os atacantes GB e Rayan, que defenderam o Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foram integrados ao elenco.

A tendência é de que todos eles sejam ao menos relacionados, já que na estreia até atletas do sub-17 foram chamados. Outra novidade pode ser a estreia do zagueiro Robson Bambu, contratado por empréstimo junto ao Nice, da França. Ele não viajou para os Estados Unidos para aprimorar a parte física. Riquelme, Gabriel Dias e De Lucca seguem no departamento médico.

Mesmo com vários jogadores da base, Emílio garantiu que seguirá com o estilo de jogo desejado por Barbieri. “Estou no dia a dia e a ideia é ter esse jogo impositivo, que tente sufocar o adversário o tempo todo e chegar ao ataque. São as características do jogo do Barbieri. A torcida pode esperar isso, sim. Vamos ajustar alguns pontos para o jogo diante do Audax Rio, mas a base do Vasco está mostrando muito potencial”, destacou.

Do lado do Audax Rio, o técnico Júnior Lopes não tem desfalques, já que nenhum jogador foi expulso, apesar de Leandro, Clisman, Jackson Caucaia e Miticov terem sido advertidos. Com a importante vitória contra o Botafogo, a tendência é que a base do time titular seja mantida.