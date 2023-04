Um dia após o anúncio oficial, o meia Régis foi apresentado no Guarani como reforço para o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador de 30 anos vai para sua segunda passagem, já que defendeu o clube em 2021. Feliz por seu retorno, o jogador espera um ano bastante disputado e se colocou à disposição do técnico Bruno Pivetti.

“É um prazer enorme vestir essa camisa novamente e voltar a um lugar onde fui muito feliz. Chega para somar, pois será um ano bastante competitivo. Me coloco à disposição do professor para o que for preciso. Sobre a negociação, fico chateado como foi conduzida por parte do Coritiba, mas nunca deixei de demonstrar minha vontade de voltar. Mas isso é passado, agora vou me concentrar no Guarani”, disse o atleta em relação à novela envolvendo também a ida do lateral-esquerdo Jamerson ao Coritiba.

Em sua passagem pelo Guarani, foi peça-chave para o clube brigar pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, terminando a competição em sexto lugar com 60 pontos, apenas quatro abaixo do Avaí, que fechou o G-4. Ele lamentou ter ‘batido na trave’, mas espera conquistar o objetivo em 2023.

“Queríamos muito o acesso e isso ficou faltando. Volto com esse objetivo: trabalhar muito para conquistar o que em 2021 bateu na trave. Com os pés no chão, jogo a jogo, tenho a certeza de que temos condições de buscar o acesso”, afirmou.

Régis estava no Coritiba desde 2022, deixando o clube com 42 jogos. Revelado pelo São Paulo, ainda tem passagens por Paulista, Chapecoense, Sport, Palmeiras, Bahia, Corinthians e Cruzeiro.

A Série B iniciará na próxima sexta-feira e o Guarani faz justamente o primeiro jogo da competição, às 19h, quando recebe o Avaí, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).