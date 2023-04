Reprodução TV Globo

Seguindo as demissões de Cleber Machado e Jota Junior, a TV Globo terá mais cortes em seu corpo de profissionais. Nesta quinta-feira, Régis Rösing, conhecido como o “repórter profeta” deixa a emissora após 33 anos como profissional. Além dele, outros nomes, como o comentarista Mauricio Noriega e o narrador Jaime Junior também foram cortados.

Aos 57 anos, Rösing era um dos profissionais que estavam há mais tempo na casa. Nascido em Cachoeira do Sul, município do Rio Grande do Sul, começou sua carreira como sonoplasta na Rádio Cachoeira, em 1979. Em 1990, foi contratado pela RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul.

Em 33 anos no grupo, cobriu Olimpíadas, Copas do Mundo e diversas finais de campeonatos nacionais e internacionais. O “repórter profeta” nasceu durante suas reportagens para o “Esporte Espetacular” e “Globo Esporte”, nas quais anunciava o gol sempre antes dele acontecer de fato. O repórter havia perdido espaço na Globo nos últimos anos. Rösing ainda não se pronunciou oficialmente após a saída.

Aos 55 anos, Noriega é outro que deixa a emissora e anunciou sua saída por meio das redes sociais. “Agradeço aos quase 21 anos de trajetória no SporTV, que me deu a oportunidade de ser o profissional que hoje sou. Comentei duas finais de Copa. Tenho orgulho do que construí, sendo sempre ético, correto e fiel à minha agenda: profissionalismo e retidão”, pontuou o profissional, que agradeceu a diversos companheiros que o acompanharam durante sua carreira na emissora.

Jaime Júnior anunciou a saída por meio do Instagram. Narrador da Globo em Minas Gerais, ele integrou o corpo de profissionais da emissora durante 15 anos. “Só tenho palavras de agradecimento à empresa de uma forma geral, a todos os meus colegas, passei hoje a manhã aqui me despedindo de todo mundo”, escreveu.

Confira a lista completa de demissões

Daniel Lessa

Vicente Seda

Maurício Noriega

Jayme Júnior

Juliana García

Thiago Corrêa

João Ramalho

Regis Rösing

Leandro

Beth Zanini

Cláudio Rabha

David Abramzvet

Gustavo Gomes

Bernardo Khalil

Hortência