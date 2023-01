Lucas Figueiredo/CBF

A Copa São Paulo de Futebol Junior marca o início da temporada no futebol brasileiro. É o principal torneio juvenil do país, que revela grandes craques do nosso futebol, anualmente. Desde 1969, ano da sua primeira edição, a ‘Copinha’, como é popularmente conhecida, é uma grande vitrine para jovens atletas alavancarem suas carreiras, seja para o futebol doméstico ou internacional, já que trata-se de uma competição que atrai olheiros do mundo todo.

Para entrar no clima da competição, a equipe do sites-de-apostas.net montou uma lista das principais revelações que conseguiram vencer a Copinha e chegar à Seleção Brasileira durante a carreira.

Djalminha (Flamengo)

No início de 1990, logo após a saída de Zico do clube, o Flamengo contava com uma geração de garotos muito promissora. Nomes como Paulo Nunes e Júnior Baiano foram importantes na conquista rubro-negra da Copinha daquele ano. Mas um nome em especial chamou a atenção: o de Djalminha, autor de cinco gols em uma partida contra o Corinthians e artilheiro isolado da competição. Já no profissional, no mesmo ano, fez parte do elenco vencedor da Copa do Brasil. Em 1996, ele foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez em sua carreira.

Dener (Portuguesa)

Liderando a Lusa de 1991 ao título e à melhor campanha da história da Copa São Paulo até hoje, Dener se consagrou como uma das grandes promessas da história do futebol brasileiro. Para muitos o ‘Neymar de sua época’, o camisa 10 do time do Canindé teve uma ascensão meteórica no futebol e, em apenas alguns meses, chegou à Seleção Brasileira comandada por Paulo Roberto Falcão. Aos 21 anos, Dener entrou em campo apenas duas vezes: uma contra a Argentina e outra diante da Bulgária.

Em abril de 1994, Dener sofreu um grave acidente que tirou sua vida. O jogador voltava de uma reunião com representantes do Stuttgart, da Alemanha, para uma possível transferência futura.

Rogério Ceni – (São Paulo)

Em meio à sua época de ouro, entre 1992 e 1993, o São Paulo lapidou em suas categorias de base um atleta que seria o pilar de mais uma década vitoriosa do clube: Rogério Ceni. Destaque no título da Copinha de 1993, por 4 a 3, diante do Corinthians, o goleiro precisou esperar quatro anos para ganhar a titularidade.

Ao longo de 25 anos, Ceni fez história com a camisa tricolor sendo protagonista de grandes conquistas, como da Libertadores e Mundial de 2005, além de três Brasileiros entre 2006 e 2008. Pela Seleção Brasileira, disputou 17 partidas e jogou duas Copas do Mundo, presente no Penta de 2002 e em 2006.

Lúcio (Internacional)

Quando chegou ao Inter, Lúcio se destacou imediatamente na conquista da Copa São Paulo de 1998. A partir daí, ele sobe para o profissional naquele mesmo ano e vira capitão da equipe já em sua primeira temporada.

O zagueiro atuou pelo Colorado até 2000, quando foi contratado pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, onde deu seus primeiros passos para uma carreira vitoriosa na Europa. Lúcio foi pentacampeão mundial em 2002, jogou as Copas de 2006 e 2010, e fez 106 partidas vestindo a camisa da Seleção.

Jô (Corinthians)

Eleito o melhor jogador no título da Copinha em 2004, Jô já havia quebrado um recorde pelo Corinthians um ano antes. Aos 16 anos, por conta de alguns desfalques, o centroavante se tornou o atleta mais jovem a vestir a camisa do clube no profissional.

Durante sua carreira, disputou 20 jogos pela Seleção e marcou 5 gols, além de conquistar a Copa das Confederações em 2013 e jogar a Copa do Mundo do Brasil em 2014.

Lucas Moura (São Paulo)

Na época conhecido por Marcelinho, apelido em alusão à Marcelinho Carioca, o atacante foi o grande nome da Copa São Paulo, em 2010. Já no time profissional, sendo chamado pelo próprio nome, Lucas se consolidou como um dos grandes protagonistas do São Paulo, despertando o interesse de clubes como Manchester United e Paris Saint-Germain. Em 2012, foi vendido ao clube francês por R$ 108 milhões, tornando-se o jogador mais caro da história do futebol brasileiro naquela época.

Mesmo que não tenha sido convocado para nenhuma Copa do Mundo, o atacante vestiu a camisa da Seleção Brasileira 35 vezes entre 2011 e 2018.

Casemiro (São Paulo)

No mesmo São Paulo campeão da Copinha em 2010, Casemiro já demonstrava muito talento. O volante viveu momentos de altos e baixos na equipe principal, mas conseguiu deslanchar ao ser vendido para o Real Madrid, em 2013. Depois de ser emprestado ao Porto, em 2014/2015, voltou ao Real para ser um dos melhores jogadores do mundo na sua posição. Nesta temporada, foi negociado com o Manchester United.

Pela Seleção Brasileira, Casemiro disputou as duas Copas no comando de Tite e já soma quase 70 jogos.

Marquinhos (Corinthians)

Campeão em 2012, a Copinha de Marquinhos foi uma grande vitrine para o seu futebol. Promovido ao time profissional do Corinthians, fez apenas 14 jogos e já foi transferido para a Roma, ainda com 18 anos.

Assim como Casemiro, Marquinhos se firmou na Europa como um dos melhores jogadores do mundo em sua posição. Desde 2013, o zagueiro é ídolo no PSG e é frequentemente convocado para defender a Seleção Brasileira.

Lucas Paquetá (Flamengo)

Paquetá foi eleito o craque da Copa São Paulo de 2016. Não demorou para subir ao time profissional e ser um dos principais destaques da equipe, mesmo com pouca idade. O meia chegou no futebol Europeu e teve passagens por Milan e Lyon, mas atualmente joga no West Ham, sendo o jogador mais caro da história do clube. No início da temporada, o clube inglês pagou ao Lyon 60 milhões de euros para contratar o brasileiro.

Paquetá também é destaque nas convocações da Seleção Brasileira e deve seguir sendo parte do ciclo para a Copa de 2026.

Antony (São Paulo)

Antony foi a última grande joia que saiu das categorias de base de Cotia. Sensação do título do São Paulo da Copinha em 2019, o jogador já havia feito sua estreia no time principal no ano anterior. Ao todo, foram 52 jogos pela equipe paulista.

Negociado com o Ajax, em julho de 2020, Antony rapidamente começou a ganhar destaque pelas ótimas atuações e se consolidou como uma promessa mundial. No final de 2021, foi convocado por Tite para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele também esteve presente na Copa do Mundo do Catar. Em agosto de 2022, ele foi transferido ao Manchester United por 100 milhões de euros.

Ao que tudo indica, a próxima joia para entrar nessa lista tem tudo para ser Endrick, que conquistou a Copinha em 2022 e se transformou na maior revelação do futebol brasileiro na atualidade. Com 16 anos, o jogador do Palmeiras já está vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros.