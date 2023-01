O novo técnico do Renovicente (Crédito: Divulgação/Rhaíssa Silva)

A Associação Esportiva Renovicente anunciou o novo técnico do clube para a temporada 2023: Gabriel Pereira. Com larga experiência no futebol amador, Gabriel já teve passagem pelo Renovicente em 2013, quando conquistou o vice-campeonato da Série B, levando o time para a primeira divisão da Suburbana de Curitiba.

“Estou muito feliz em voltar. Estive aqui em 2013, quando subimos e o nosso projeto é colocar o R9 na primeira já neste primeiro ano. Vou montar um time competitivo, trazendo jogadores da primeira divisão”, afirma o novo comandante. Em 2022, Pereira estava no União Nova Orleans, é o atual campeão com o XV de Novembro, de Colombo e no primeiro semestre deste ano, vai participar da Taça Paraná 2023.

“O Gabriel é um treinador de sucesso e campeão, já mostrou isso em outros clubes onde passou. Já teve um passado com a nossa camisa, onde conseguiu o acesso, então quando começamos nosso planejamento para 2023, pensamos em um profissional que viesse agregar experiência com a juventude da última campanha”, afirma Guido Neves, executivo de Futebol do Renovicente. “Ele comprou o projeto apresentado de reestruturação do clube e, com isso, queremos atingir novos patamares com ele no comando do R9”, salienta.