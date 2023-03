Julián Álvarez ganhou a posição de titular durante a Copa do Mundo e ajudou a Argentina a conquistar o tricampeonato no Catar. No Manchester City viveu caminho inverso, ao perder a vaga no ataque e virar reserva de luxo do artilheiro Haaland, com o qual chegou a fazer dupla. O clube inglês resolveu mostrar que o jovem de 23 anos continua com moral com Pep Guardiola ao anunciar a renovação de seu contrato até 2028.

Contratado do River Plate em julho de 2022, o argentino chegou para vaga deixada pelo brasileiro Gabriel Jesus, que acertou com o Arsenal. Ele havia assinado por cinco anos e a prorrogação desta quinta-feira serve para ele receber um aumento salarial.

“Julian impressionou a todos no Manchester City com sua habilidade técnica, dedicação e atitude. Ele é o projeto ideal para um jovem jogador de futebol e uma inspiração para qualquer um que queira seguir seu caminho no jogo. Ele já mostrou aqui na Inglaterra que tem movimentos excepcionais e instintos naturais de gol”, elogiou o diretor de futebol Txiki Begiristain.

“Vimos na Copa do Mundo o talento especial que ele é. Ganhar esse troféu na idade dele é incrível e estamos todos muito orgulhosos do que ele conquistou. Seu progresso até agora tem sido muito bom, mas agora estamos totalmente focados em desenvolver ainda mais o seu jogo e transformá-lo em um dos melhores atacantes do futebol mundial”, enfatizou o dirigente.

Após assinar o novo contrato, o argentino celebrou o voto de confiança do clube inglês. “Este é um momento de muito orgulho para mim e minha família. Para um clube como o City, confiar em mim dessa maneira é incrível”, disse. “Estou muito satisfeito com a minha primeira temporada aqui, mas tem muito mais que posso fazer. Sei que posso ser melhor e o City me oferece tudo o que preciso para atingir meu potencial”, afirmou.

Depois, Álvarez agradeceu a Begiristain e também a Guardiola. “Quero agradecer ao gerente, aos treinadores e a todos no City que trabalham nos bastidores por tudo o que fizeram por mim desde que cheguei no verão. Eu não teria pedido mais. Este é um clube que cuida de seus jogadores e me senti muito apoiado durante todo o tempo que passei aqui”, agradeceu. “Agora estou focado em melhorar e ajudar o City a ganhar troféus.”