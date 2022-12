Vestiário da seleção brasileira antes do jogo com a Croácia (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

Tudo conspirava para o Brasil ir longe na Copa do Mundo de 2022, no Catar, talvez até conquistando o título, mas faltou combinar com os croatas.

Na Europa, o Brasil era considerado um dos favoritos ao título. Mais cotado até que a França — que havia perdido jogadores importantes, como o atacante Benzema, eleito melhor do mundo em 2022 – e a Argentina. No Brasil, contudo, a torcida se dividia entre o otimismo e as dúvidas sobre e a equipe conseguiria derrotar rivais europeus.

Até porque eram cada vez mais raras as vezes que o Brasil fazia amistosos contra europeus. No ano da Copa, os quatro amistosos realizados foram contra os asiáticos Coreia do Sul e Japão e os africanos Gana e Tunísia. Antes disso, ainda em 2022, o Brasil jogou quatro partidas pela Eliminatória Sul-Americana para o Mundial. A seleção já estava classificada com antecedência e enfrentou três rivais que não iriam ao Catar: Chile, Peru e Bolívia, todos goleados. Diante do Equador, na altitude de Quito, houve empate em 1 a 1. A seleção chegou à Copa sem poder desfrutar de um teste para valer: a partida contra Argentina que havia sido suspensa em 2021, por decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O jogo, que era valido pelas Eliminatórias, foi agendado pela Fifa para setembro, dois meses antes da Copa. Acabou cancelado.

QUEM JOGOU PELA SELEÇÃO BRASILEIRA EM 2022

Jogador

Posição Time C



E



A



T







JT JS G JT JS G JT JS G JT JS G Alisson Goleiro Liverpool (ING) 4 0 -2 3 0 -1 3 0 -1 10 0 -4 Ederson Goleiro Manchester City (ING) 1 0 -1 1 0







2 0 -1 Weverton Goleiro Palmeiras 0 1







1 0 -1 1 1 -1 Daniel Alves Lat.direito Barcelona (ESP) / Pumas (MEX) 1 1

2 1

2 0

5 2 0 Danilo Lat.direito Juventus (ITA) 3 0

1 0

1 0

5 0 0 Emerson Royal Lat.direito Tottenham Hotspur (ING)





1 0







1 0 0 Marquinhos Zagueiro Paris Saint-Germain (FRA) 4 1

3 0

4 0 1 11 1 1 Thiago Silva Zagueiro Chelsea (ING) 4 0

3 0

3 1

10 1 0 Éder Militão Zagueiro Real Madrid (ESP) 4 0

2 0

2 0

8 0 0 Bremer Zagueiro Juventus (ITA) 1 1







0 1

1 2 0 Ibañez Zagueiro Roma (ITA)











0 1

0 1 0 Alex Telles Lat.esquerdo Manchester United (ING) / Sevilla (ESP) 1 1

2 0

2 0

5 1 0 Alex Sandro Lat.esquerdo Juventus (ITA) 2 1

1 0

1 0

4 1 0 Guilherme Arana Lat.esquerdo Atlético-MG





1 1

1 0

2 1 0 Renan Lodi Lat.esquerdo Nottingham Forest (ING)











0 1

0 1 0 Casemiro Volante Real Madrid / Manchester United (ING) 4 0 1 2 0 1 4 0

10 0 2 Fred Volante Manchester United (ING) 2 2

2 0

3 0

7 2 0 Fabinho Volante Liverpool (ING) 1 0

2 1

0 3

3 4 0 Bruno Guimarães Volante Newcastle United (ING) 0 2

1 2 1 0 2

1 6 1 Lucas Paquetá Meia Lyon (FRA) / West Ham (ING) 4 0 1 3 0 1 4 0

11 0 2 Philippe Coutinho Meia Aston Villa (ING)





3 1 1 0 1 1 3 2 2 Arthur Meia Juventus (ITA)





0 1







0 1 0 Everton Ribeiro Meia Flamengo 0 1

0 1

0 1

0 3 0 Raphinha Extremo Leeds United (ING) / Barcelona (ESP) 4 1

2 0 1 4 0 2 10 1 3 Vinícius Júnior Extremo Real Madrid (ESP) 4 0 1 3 0 1 2 2

9 2 2 Antony Extremo Ajax (HOL) / Manchester United (ING) 1 3

2 2 1 0 2

3 7 1 Martinelli Extremo Arsenal (ING) 1 2

0 2

0 1

1 5 0 Neymar Atacante Paris Saint-Germain (FRA) 3 0 2 1 0

4 0 4 8 0 6 Gabriel Jesus Atacante Manchester City (ING)/ Arsenal (ING) 1 2

0 2

0 2 1 1 6 1 Rodrygo Atacante Real Madrid (ESP) 1 4

0 2 1 0 2

1 8 1 Richarlison Centroavante Everton (ING)/ Tottenham (ING) 4 0 3 1 1 3 3 1 4 8 2 10 Matheus Cunha Centroavante Atlético de Madrid (ESP)





2 0

0 2

2 2 0 Gabriel Barbosa Centroavante Flamengo





0 1







0 1 0 Pedro Centroavante Flamengo 0 2







0 1 1 0 3 1 C: Copa; E: Eliminatória; A: Amistosos; T: Total; JT: jogos como titular; JS: jogos como substituto; G = gols

Jogadores com mais de um time mudaram de equipe durante o ano

Os oito jogos indicaram que o Brasil estava ao menos com o time definido para o Mundial, salvo algum imprevisto de última hora. O imprevisto atendeu pelo nome de Guilherme Arana, lateral do Atlético-MG, que lesionou o joelho a um mês da Copa. Na lista final do técnico Tite, houve quem reclamasse da ausência de Gabigol, atacante do Flamengo. Mas a grande polêmica era um jogador que estava na lista: Daniel Alves. Não porque era Daniel Alves, mas porque já tinha 39 anos e estava sem jogar em seu clube, o Pumas (México).

Uma determinação da Fifa aumentou o número de convocados de 23 para 26 nomes, para cada elenco ter mais opções em caso de eventuais surtos de Covid-19 durante a Copa. Tite chamou dois laterais de cada lado e nove atacantes, o que gerou críticas. Durante a Copa, três dos quatro laterais chamados – Danilo, Alex Sandro e Alex Telles – acabaram se lesionando.

Apesar disso, o Brasil fez partidas convincentes contra Sérvia (vitória brasileira por 2 a 1) e Suíça (1 a 0). Nos dois jogos, dominou o meio-de-campo, criou várias chances e não deixou os adversários darem um chute certo a gol sequer. Classificada por antecipação, a seleção se deu ao luxo de usar uma escalação reserva diante de Camarões. Acabou derrotada por 1 a 0, ao levar um gol de contra-ataque aos 48 minutos do segundo tempo.

Para os jogos de mata-mata, o Brasil disse ter aprendido as lições da derrota para Camarões e goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, com quatro gols marcados ainda no primeiro tempo. Então veio a Croácia, nas quartas de final. O Brasil dominou, mas não furou o bloqueio croata após 90 minutos. Na prorrogação, Neymar fez o que parecia ser o gol da vitória. Mas os croatas acharam um contra-ataque e empataram o jogo a quatro minutos do fim, para em seguida vencer nos pênaltis. Depois, a Croácia foi facilmente batida nas semifinais pela Argentina, que viria a ser campeã, diante da França, na final.

A eliminação e a decepção fizeram pipocar dezenas de análises resultadistas. Começava pela ordem dos batedores de pênalti: a grande questão era por que Neymar, considerado o melhor cobrador, ficou por último. Havia também a série de pequenos erros que levaram a seleção a ceder um contra-ataque no fim da partida. E perguntava-se por que motivo os jogadores estavam todos na frente quando era só segurar o placar na reta final da prorrogação. Ainda houve questionamentos de por que Tite não se despediu da torcida junto com os jogadores após a eliminação. E surgiram até ataques de cunho político – a declaração de Tite de que não estaria presente em uma cerimônia com o presidente Jair Bolsonaro em caso de título não foi bem recebida por seus apoiadores.

De qualquer forma, o Brasil que sonhava com o hexa termina o ano sem o hexa e sem o treinador. Mesmo antes da Copa, Tite havia dito que não ficaria no comando. A CBF afirmou que só vai anunciar um nome em 2023. Isso porque, ao contrário do que houve em 2016, quando Tite era a bola da vez, agora não há nada perto de um nome de consenso. Nem a nacionalidade do técnico é um consenso. Há quem defenda a ideia de se trazer um estrangeiro para a seleção brasileira. Se era uma certeza a saída de Tite, criou-se uma dúvida do que poderia ter acontecido caso o Brasil segurasse aqueles últimos quatro minutos.