A inesperada derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors, na noite de quarta-feira, fragilizou a situação de Fernando Lázaro no comando do time. Ao fim da partida, o gerente de futebol Alessandro Nunes revelou que uma reunião nesta quinta poderá definir o futuro do treinador, alvo de críticas por parte de torcedores após o revés por 1 a 0, em casa, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

“Com cabeça fria e não nesse momento, em que todo mundo está extremamente decepcionado com o resultado, a decisão será tomada. Não estou vindo aqui para dizer nem que sim nem que não vai haver mudança. Com muita sabedoria e muita calma, avaliaremos as decisões corretas e importantes para o clube”, disse Alessandro, que admitiu também ter ficado incomodado com o resultado.

Foi a segunda derrota do time nos últimos três jogos, por diferentes competições. A sequência irregular causou irritação em torcedores na Neo Química Arena. Lázaro deixou o gramado sob vaias. Uma das organizadas do clube chegou a publicar nota pedindo a demissão do técnico.

“Seria muito ruim trazer a informação sem antes conversar com o profissional, seja ele qual for, treinador ou atleta. Precisamos ter calma. Hoje houve a coletiva de imprensa, ‘fechamos’ com os atletas, cada um foi para sua casa. Com calma e muita segurança, a gente senta amanhã (quinta) e avalia novamente. Não tem um peso a mais por ser um treinador mais ou menos experiente, mas sim vamos tratar de uma forma respeitosa, olhando nos olhos, conversando e tomando as decisões que nos cabem”, declarou Alessandro.

O gerente indicou que a decisão não deve demorar porque o clube terá jogos decisivos pela frente nos próximos dias, a começar pela partida da volta contra o Remo, na quarta que vem – na ida, o Corinthians perdeu por 2 a 0, fora de casa.

“Precisamos projetar o futuro, com a rodada do Brasileirão, no fim de semana, e um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil daqui a sete dias, até menos que isso. E temos que reverter um placar difícil”, comentou Alessandro.