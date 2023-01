Giovanni Reyna já figurou na lista dos 50 jovens mais promissores do planeta. O americano de 20 anos foi contratado pelo Borussia Dortmund com somente 16 anos e um ano depois, em 2019, já renovou contrato por cinco anos com multa milionária. Os alemães confiam demais no futebol de seu camisa 7 e ele começa a dar mostras que tem tudo para fazer história no clube. Nesta quarta-feira, pelo segundo jogo seguido, o garoto saiu do banco de reservas para garantir vitória e três pontos à equipe no Campeonato Alemão.

Desta vez, o atacante definiu o triunfo sobre o Mainz, fora de casa, por 2 a 1, ao completar cabeçada de Haller aos 48 minutos do segundo tempo após cobrança de escanteio. Salvou a equipe de tropeço em dia no qual saiu atrás do marcador e não fez uma de suas melhores apresentações.

Depois de passar por momento turbulento no Campeonato Alemão, o Dortmund ressurge e já volta a sonhar em brigar pelo topo da tabela com duas vitórias em quatro dias que saíram dos pés de Reyna. São 31 pontos, cinco a menos que o líder Bayern de Munique.

Reyna entrou no lugar de Emre Can aos 17 minutos da segunda etapa. Naquele momento, o jogo estava 1 a 1 graças a início com gols relâmpagos. Logo no primeiro minuto, Lee Jae-Sung abriu o placar para os donos da casa, de cabeça. Mas nem deu tempo de comemorar e Ryerson empatou na MEWA Arena. Ele bateu de fora da área e contou com desvio na defesa que enganou o goleiro.

Em busca da sua segunda vitória seguida no Campeonato Alemão, o Dortmund sofreu na casa do Mainz. Foi pressionado por vezes, e só melhorou com a mexidas após o intervalo. O alívio veio apenas nos acréscimos, com o talismã Reyna. O americano já havia sido herói no jogo passado, quando atuou somente por 20 minutos, o suficiente para anotar o quarto gol do time na Vitória por 4 a 3 sobre o Augsburg.

Nos demais jogos desta quarta-feira, no Alemão, o Union Berlin obteve importante vitória na casa do Werder Bremen, por 2 a 1, subindo para a vice-liderança. Já o Eintracht Frankfurt desperdiçou dois pontos na visita ao Freiburg, ao empatar por 1 a 1. O Augsburg fez 1 a 0 no Borussia Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen passou pelo Bochum com 2 a 0.