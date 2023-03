O Tottenham sentiu o gostinho da vitória em duas oportunidades e praticamente por toda a partida, mas acabou cedendo empate ao Southampton por 3 a 3 neste sábado, no St Mary’s Stadium, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Além de deixar escapar os três pontos, o time visitante viu o brasileiro Richarlison sair de campo lesionado e aos prantos.

Com o empate, o Tottenham perdeu a oportunidade de assumir a terceira colocação e ficou estacionado em quarto lugar, com 49 pontos, atrás de Arsenal (66), Manchester City (61) e Manchester United (50). O Newcastle é o quinto, com 47. Já o Southampton continua na lanterna, com apenas 23. O Everton, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 25.

Envolvido na briga direta pela terceira colocação do Campeonato Inglês, o Tottenham sofreu um sensível desfalque logo no início do jogo. Richarlison sentiu uma contusão e precisou deixar o campo com apenas cinco minutos de partida dando lugar a Kulusevski. Desolado, o atacante brasileiro deixou o campo chorando.

Com a ausência do brasileiro, Harry Kane passou a buscar jogo e recuou para atuar também como armador. Aos 19 minutos, ele serviu Pedro Porro com um cruzamento. O cabeceio levou perigo, mas a bola passou por cima do travessão do Southampton.

Em um jogo com poucas chances, o Tottenham acabou abrindo o placar nos acréscimos. Com bastante liberdade para apoiar pelo lado direito, Pedro Porro foi lançado em profundidade e, com categoria, acertou um belo chute para fazer 1 a 0 aos 46 minutos da etapa inicial, levando para o intervalo uma importante vantagem.

No segundo tempo, o Southampton resolveu sair para o jogo e aproveitou do início sonolento do Tottenham para empatar. Logo no minuto inicial, Che Adams recebeu passe preciso dentro da área. De frente para o gol, chutou no canto esquerdo do goleiro Forster para empatar.

O Tottenham “despertou” e se colocou à frente do placar novamente aos 20 minutos. Harry Kane recebeu dentro da área e acertou uma linda cabeçada, uma de suas especialidades. O time visitante ainda fez o terceiro com Perisic, aos 30, em um forte arremate de fora da área.

Mas o Southampton, que vem tentando reagir na temporada, não se abateu e saiu em busca do empate. Aos 32 minutos, Theo Walcott aproveitou a sobra dentro da área para colocar o lanterna do campeonato novamente na partida. Quando todos esperavam uma vitória do Tottenham, o árbitro acionou o VAR e pegou pênalti para o Southampton. James Ward-Prowse cobrou com perfeição e confirmou a igualdade.

Ainda neste sábado, o Aston Villa (10º) fez 3 a 0 no Bournemouth (19º), enquanto o Leeds (14º) derrotou o Wolverhampton (13º) por 4 a 2. Por fim, Brentford (8º) e Leicester (16º) ficaram no empate por 1 a 1.