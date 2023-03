Não é segredo que a relação entre Richarlison e Antonio Conte no Tottenham estava desgastada, mas o atacante pode ter sido um dos pivôs da demissão do treinador italiano, no último domingo. De acordo o canal de TV argentino TyC Sports, o brasileiro, ao lado de Cristian Romero, deu ultimato para que o clube inglês trocasse o comando da equipe após sequência negativa na temporada. Ambos ameaçaram deixar Londres caso o italiano fosse mantido no cargo.

Conte, no entanto, já tinha um histórico negativo de relacionamento com seus atletas. Na ocasião da eliminação para o Milan nas oitavas de final da Liga do Campeões, Richarlison comentou sobre sua insatisfação na zona mista por não receber oportunidades em campo pelo treinador.

“Eu vinha bem, de uma sequência boa, com duas vitórias, contra o West Ham e Chelsea. De repente, me colocou no banco. Perguntei o motivo, não falaram nada. Pediu pra eu fazer um teste na academia e falou que, se eu estivesse bem, iria para o jogo. Chegou na hora do jogo e me colocou no banco. Não dá para entender”, afirmou Richarlison, em entrevista ao canal TNT Sports.

“Sou profissional, trabalho todo dia e quero jogar. Falta minuto, falta tempo. Essa temporada está sendo uma m… porque não tenho minutos, sofri um pouco de lesão também, mas quando entro em campo, dou minha vida”, continuou o jogador brasileiro. Contratado pelo clube londrino neste ano, o centroavante tem 27 jogos, mas soma apenas dois gols – ambos pela Liga dos Campeões.

A saída de Conte foi anunciada pelo clube no último domingo. Ao todo, o treinador permaneceu pouco mais de um ano na Inglaterra – entre novembro de 2021 e março de 2023 – com 76 jogos. Somente na temporada de 2022/2023 foram 40 partidas, com 20 vitórias, sete empates e 13 derrotas, mas o Tottenham já está eliminado de todas as Copas e apenas na quarta colocação do Campeonato Inglês.

Após a saída de Conte, o Tottenham busca um substituto para o treinador. Julian Nagelsmann, recentemente demitido pelo Bayern de Munique, e Mauricio Pochettino, ex-comandante do clube inglês, são algumas opções livres no mercado. Luis Enrique, especulado na seleção brasileira, é outro nome para a vaga. Cristian Stellini, auxiliar do italiano, deve permanecer no cargo até o fim da temporada.