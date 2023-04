Se preparando para a disputa da Finalíssima contra a Inglaterra, na próxima quinta-feira (6) no estádio de Wembley, a seleção brasileira femimina recebeu uma visita especial nesta terça-feira. Richarlison, atacante do Tottenham e da seleção masculina, marcou presença no treinamento das comandadas de Pia Sundhage em Londres.

O jogador acompanhou parte do treino e ganhou uma camisa de Debinha, tirou foto com algumas jogadoras e também dançou. Ao lado da zagueira Kathellen, das meias Duda Francelino e Gabi Portilho, e da atacante Andressa Alves, o atacante fez a sua ‘dança do pombo’.

“Estou muito feliz de estar aqui e ainda com a camisa nova que a Seleção Feminina vai estrear. Quero mandar uma energia positiva pra elas, que elas possam fazer um grande jogo. Com certeza estarei lá na torcida junto com a minha família, vou levar todo mundo que eu puder pra assistir”, contou Richarlison.

O duelo desta quinta-feira coloca frente a frente o Brasil, campeão da última edição da Copa América feminina, e a Inglaterra, que venceu a Eurocopa no último ano. Após a partida desta quinta-feira, as comandadas de Pia seguem para a Alemanha para enfrentar a Alemanha.

As duas partidas são as últimas da equipe antes da disputa da Copa do Mundo, que aconteceu na Austrália e na Nova Zelândia no meio de 2023. O Brasil abre sua participação no mundial contra o Panamá, no dia 24 de julho. Na sequência, a equipe encara a França e depois a Jamaica na primeira fase.