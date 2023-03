Nada melhor para acalorar um jogo de futebol do que uma rivalidade acirrada entre as equipes. Verdadeiras batalhas em campo, travadas por grandes times de torcidas apaixonadas, costumam parar o mundo do futebol e deixar os fãs do esporte ligados para não perder nenhum lance da partida. Os clássicos costumam ser decididos por detalhes, o que costuma resultar em jogos imprevisíveis e emocionantes.

O fato é que um clássico possui aspectos importantes dentro e fora dos gramados. Eles costumam ter uma cobertura massiva da mídia, com programas esportivos debatendo diariamente assuntos relacionados aos jogos. Além da mídia, os torcedores também exercem um papel fundamental, principalmente na hora de comparecer ao estádio e apoiar o seu time.

Como foram os primeiros clássicos do mundo do futebol europeu?

A história mostra que os primeiros clássicos do mundo do futebol europeu surgiram naturalmente a partir da criação de clubes e das rivalidades locais que se desenvolveram entre eles. O futebol começou a ser praticado em clubes no final do século XIX, principalmente na Inglaterra. Com o tempo, a popularidade do esporte cresceu e o número de clubes também aumentou, levando a um aumento das rivalidades.

Dentro das fábricas, muitas equipes surgiram formadas por operários locais, isso fez com que clássicos famosos como o East London Derby (West Ham x Millwall F.C.) tivessem grande identificação com a classe operária inglesa, algo que se mantém até os dias de hoje.

Além das questões de trabalho, existem também clássicos que surgiram devido a diferenças culturais ou de classe social. Por exemplo, o clássico escocês entre Celtic e Rangers, que teve origem na rivalidade entre católicos e protestantes em Glasgow.

Questões geográficas também entram no meio, não por acaso, muitas equipes possuem rivais em cidades vizinhas, ou mesmo bairros próximos, o que deixa a coisa toda ainda mais acirrada. Manchester City e Manchester United que o digam.

Independentemente de como surgiram, é importante ressaltar que os clássicos do futebol se tornaram uma parte importante da cultura do esporte, e são uma fonte de paixão e rivalidade para torcedores e fãs de futebol de todo o mundo.

Alguns dos maiores clássicos do futebol do velho continente

Agora que vocês já viram a origem e as questões que envolveram a criação de grandes clássicos do futebol europeu, nada mais justo que listar alguns desses jogos e explicar a razão pelos quais são considerados tão importantes no mundo do futebol.

Real Madrid x Barcelona (Espanha)

Esse é para começar essa lista em grande estilo! O “El Clássico” costuma parar o universo do futebol durante os 90 minutos. A história do confronto também é algo que chama muita atenção, já que envolve questões de ordem social, econômica e também cultural. Além desses fatos, os confrontos entre Madrid e Barça são repletos de craques, o que faz o jogo ter uma qualidade futebolística assombrosa.

Galatasaray x Fenerbahçe (Turquia)

Galatasaray e Fenerbahçe são considerados um dos poucos clássicos intercontinentais do mundo. Localizados na área ocidental e oriental de Istambul, os clubes dividem a Turquia e os clássicos costumam ser desafiadores não só para jogadores, mas também para os responsáveis pela segurança no entorno do estádio, já que essas duas torcidas não nutrem nenhuma simpatia uma pela outra.

Celtic x Glasgow Rangers (Escócia)

Esse clássico não está localizado em um dos grandes centros do futebol europeu. Porém, a rivalidade nutrida entre esses dois times certamente é digna de registro. A disputa envolve, além da questão esportiva, fatores relacionados à religião e também à política. Por isso, quando os dois times entram em campo, existe ali muito mais do que apenas um jogo, o que existe é uma disputa entre duas doutrinas diferentes. É isso que faz ele ser um dos maiores clássicos do mundo.

Roma x Lazio (Itália)

O dérbi da cidade de Roma, entre Roma e Lazio, é um dos clássicos mais intensos e emocionantes do futebol italiano. A rivalidade entre as duas equipes existe desde a fundação da Lazio, em 1900, e é alimentada por diferenças políticas, culturais e geográficas. Os jogos costumam ser muito disputados e emocionantes, com torcedores apaixonados que lotam o estádio Olímpico de Roma.

Estrela Vermelha x Partizan Belgrado (Sérvia)

Apesar de pouco falada, essa é uma das maiores rivalidades dentro do futebol europeu. Alimentada por questões políticas, a partida sempre é alvo de muitas manifestações de torcedores, já que o Estrela Vermelha é associado a tendências nacionalistas sérvias, enquanto o Partizan é ligado a ideais mais progressistas. A atmosfera criada pelas torcidas sempre é o diferencial desse clássico.