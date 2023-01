Medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, a tenista Laura Pigossi se aproximou da inédita vaga na chave principal do Aberto da Austrália. A brasileira avançou à terceira e última rodada do qualifying, a fase eliminatória que dá vaga ao torneio principal, sem precisar suar. Sua adversária, a japonesa Misaki Doi, desistiu do confronto.

Assim, Laura está a apenas uma vitória da chave do primeiro Grand Slam do ano. Sua próxima adversária será a holandesa Arianne Hartono, atual 237ª do mundo. Se vencer, a número 113 do ranking irá disputar o Aberto da Austrália pela primeira vez na carreira. Até agora ela só entrou na chave principal de um Major em Wimbledon, no ano passado.

“Não era a maneira que gostaria de ter avançado. Lamento por ela, espero que se recupere logo. De qualquer forma chego confiante para a última rodada do quali, com ritmo da minha primeira rodada e buscando essa vaga na chave principal”, comentou a brasileira, que venceu na estreia a belga Magali Kempen.

Laura é a única brasileira que segue na briga por uma vaga na chave em Melbourne, para se juntar a Beatriz Haddad Maia e Thiago Monteiro, já garantidos na chave de simples da Austrália. Os irmãos Felipe e Carolina Meligeni e Matheus Pucinelli foram eliminados logo na primeira rodada do quali.

OUTROS TORNEIOS

Eliminada na chave de duplas pela compatriota Luisa Stefani, Beatriz Haddad Maia venceu mais uma em simples no Torneio de Adelaide 2, um dos preparatórios para o Aberto da Austrália. Ela superou nesta madrugada de quarta-feira a americana Amanda Anisimova por 6/4 e 7/5 e se garantiu nas quartas de final. Sua próxima rival será a espanhola Paula Badosa, ex-número dois do mundo.

Nas duplas, Luisa fez mais uma vítima. Ela e a americana Taylor Townsend avançaram às semifinais ao derrotarem a também americana Desirae Krawczyk e a holandesa Demi Schuurs por 6/3, 4/6 e 10/7. Na sequência, Luisa e Taylor vão enfrentar as checas Miriam Kolodziejova e Marketa Vondrousova.

Na versão masculina do torneio, Rafael Matos e o espanhol David Vega estrearam com vitória. Eles venceram os locais Jeremy Beale e Luke Saville por 7/5, 3/6 e 10/7. A vitória garantiu a dupla diretamente nas quartas de final, quando vão duelar com uma dupla mais experiente, formada pelo croata Ivan Dodig e pelo americano Austin Krajicek.