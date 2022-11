Reprodução / Twitter

O técnico Dragan Stojkovic, da Sérvia, divulgou nesta sexta-feira (11) sua lista de 26 convocados para a Copa do Mundo 2022. A equipe será a primeira adversária no Brasil no Mundial, no dia 24 deste mês. A lista traz os atacantes Tadic, Mitrovic e Vlahovic e o meia Kostic, todos destaques do futebol europeu. Stojkovic também chamou os irmãos Milinkovic-Savic: um é meio-campista da Lazio (e já esteve na Copa de 2018, na Rússia), enquanto o outro é goleiro do Torino — e mede 2,02m, que o torna o goleiro mais alto a ir para uma Copa do Mundo na história.

Os 26 convocados

Goleiros: Vanja Milinkovic-Savic (Torino-ITA), Predrag Rajkovic (Mallorca-ESP) e Marko Dmitrovic (Sevilla-ESP)

Defensores: Milos Veljkovic (Werder Bremen-ALE), Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzburg-AUT), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha-SER), Nikola Milenkovic (Fiorentina-ITA), Stefan Mitrovic (Getafe-ESP), Filip Mladenovic (Legia Varsóvia-POL) e Serdan Babic (Almería-ESP)

Meio-campistas: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio-ITA), Filip Kostic (Juventus-ITA), Darko Lazovic (Hellas Verona-ITA), Nemanja Gudelj (Sevilla-ESP), Sasa Lukic (Torino-ITA), Uros Racic (Braga-POR), Ivan Ilic (Hellas Verona-ITA), Andrija Zivkovic (PAOK-GRE), Nemanja Maksimovic (Getafe-ESP) e Marko Grujic (Porto-POR)

Atacantes: Dusan Vlahovic (Juventus-ITA), Aleksandar Mitrovic (Fulham-ING), Dusan Tadic (Ajax-HOL), Filip Duricic (Sampdoria-ITA), Nemanja Radonjic (Torino-ITA) e Luka Jovic (Fiorentina-ITA)