Reprodução/Instagram Roberto Rivellino

Companheiro de ataque de Pelé na conquista do tricampeonato mundial da seleção brasileira na Copa de 1970 no México, Roberto Rivellino utilizou as redes sociais para se despedir de forma emocionada do amigo nesta segunda-feira.

O ídolo de Corinthians, Fluminense e da seleção brasileira optou por homenagear o Rei do Futebol com uma postagem repleta de fotos e de capas de jornais que traziam ele ao lado de Pelé.

“O maior jogador do mundo, não vai existir outro. Obrigado por existir na minha vida. Você não morreu. Você é eterno. A bola está em pranto”, escreve Rivellino.

Rivellino ainda prestou outra homenagem ao Rei em sua conta oficial no Instagram, trocando sua foto de perfil para uma em que ele aparece, com a camisa do Corinthians, ao lado de Pelé, com a camisa do Santos. Ambos com o número 10 às costas.

O Rei do Futebol morreu na última quinta-feira, 29, em decorrência de complicações de um câncer de cólon. O velório começou na manhã desta segunda-feira, 2, na Vila Belmiro e seguirá aberto ao público até terça-feira.