Após oito anos, o ciclo de Ricardo Firmino no Liverpool está chegando ao fim e ele já está acertado com o Barcelona para a temporada de 2023-2024, de acordo com o jornal britânico Daily Mail. O meia-atacante teria um acordo verbal com o clube espanhol para se transferir sem custos assim que o contrato com sua atual equipe terminar, em junho.

Como seu vínculo não durará mais do que seis meses, os interessados podem negociar diretamente com ele para fechar a contratação. Dono de uma trajetória vitoriosa nos Reds, com títulos da Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra, o brasileiro perdeu espaço no time de Jürgen Klopp, principalmente após as chegadas de Darwin Núñez e Cody Gakpo.

Na atual temporada, Firmino marcou 11 gols em 33 jogos, além de ter dado cinco assistências. Apesar de o meia-atacante não ser mais titular absoluto como em outros tempos, o técnico alemão ainda o aprecia e gostaria de continuar com ele no elenco. No entanto, a vontade do jogador não é a mesma, visto que, em março, revelou para seu comandante que buscava novos ares.

Desde que chegou ao Liverpool do Hoffenheim, em 2015, foram 109 gols e participação fundamental na brilhante temporada de 2018-2019, quando o clube conquistou a Liga dos Campeões após 14 anos de jejum e, na época seguinte, ganhou o Campeonato Inglês, com 99 pontos. Suas boas atuações renderam constantes convocações à seleção brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

No Barcelona, Firmino terá que enfrentar uma concorrência no ataque, pois a equipe catalã conta com nomes como Robert Lewandowski e Ousmane Dembélé, além da possível chegada de Lionel Messi. Raphinha e Ansu Fati, outros potenciais “rivais” de posição, seriam negociados para a contratação do argentino, o que lhe garantiria mais espaço.

Caso a negociação se confirme, o último jogo do brasileiro no estádio Anfield estaria marcado para 20 de maio, contra o Aston Villa pelo campeonato nacional.