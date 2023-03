Chegou a hora da verdade. Neste sábado será disputada, de forma completa, a 15ª rodada, a última da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, com todos os oito jogos sendo disputados de forma simultânea a partir das 15h. Restam duas vagas dentro do G-8 – zona de classificação – e definir os dois últimos colocados, que serão rebaixados para a Série A3 em 2024.

Antes desta rodada já estão classificados seis times: Ponte Preta, Novorizontino, Noroeste, Portuguesa Santista, XV de Piracicaba e Velo Clube. Oeste, Comercial, Juventus e Primavera brigam pelas últimas duas vagas nas quartas de final.

Na briga pela classificação, Oeste e Comercial dependem das duas próprias forças e se classificam independentemente dos outros resultados, em caso de vitória. Na sétima colocação com 20 pontos e embalado por cinco jogos sem derrota, o time de Barueri recebe em sua arena a Portuguesa Santista, já classificada e na quarta colocação com 23 pontos.

Já o Comercial, oitavo colocado com 19, irá visitar o Rio Claro, 12º com 15 pontos, que chega nesta última rodada apenas para cumprir tabela, no Estádio Augusto Schiitd. Enquanto isso, Juventus e Primavera correm por fora e precisam de tropeços de seus adversários diretos para avançarem.

Dentre eles, quem tem a situação mais complicada é o Juventus. Apesar de aparecer em nono com 18 pontos, o clube da capital visita o Novorizontino, que atualmente tem 26 pontos e busca assegurar a vice-liderança desta primeira fase, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Já o Primavera, que não vence há seis jogos e está em nono com 18, busca a reabilitação e um verdadeiro milagre para avançar diante do já eliminado Taubaté, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba.

Na parte debaixo da tabela, a situação é outra, onde São Caetano, Lemense e Monte Azul brigam para não cair. Justamente, essas duas últimas equipes, se enfrentam em um duelo direto, no Estádio Bruno Lazarini. Mas, caso o São Caetano vença sua partida contra o Linense, fora de casa, nem uma vitória adiantaria para qualquer uma das duas equipes. Dependendo apenas de si para se salvar, o time do ABC é 14º com 12 pontos, enquanto Lemense e Monte Azul, ambos com 11, compõem a zona de rebaixamento.

Os outros destaques ficam para os duelos dos classificados, entre Ponte Preta e Noroeste, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, XV de Piracicaba e Velo Clube, no Barão de Serra Negra. Apenas o time de Campinas tem a liderança da primeira fase assegurada com seus 33 pontos, os outros três times buscam melhores colocações para ter vantagem no mata-mata.

FORMA DE DISPUTA

A competição tem a mesma forma de disputa do ano passado. Os 16 clubes estão se enfrentando em turno único, em 15 rodadas, com os oito melhores chegando às quartas de finais. Depois começa a fase de confrontos, com jogos de ida e volta, em chaveamento já definido: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. As semifinais e finais serão disputadas da mesma forma.

Os dois finalistas vão garantir o acesso à elite paulista em 2024. Enquanto isso, os dois piores times da fase inicial serão rebaixados para a Série A3.

CONFIRA OS JOGOS DA 15ª RODADA:

Sábado

Lemense x Monte Azul

Linense x São Caetano

Novorizontino x Juventus

Oeste x Portuguesa Santista

XV de Piracicaba x Velo Clube

Ponte Preta x Noroeste

Primavera x Taubaté

Rio Claro x Comercial