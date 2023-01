Líder do Campeonato Carioca, o Flamengo volta a campo nesta terça-feira, às 21h10, para mais um desafio. Visita o Bangu, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela quarta rodada, em duelo que reúne dois times invictos. Diferentemente dos últimos jogos, Vítor Pereira volta a utilizar escalação alternativa, com o reforço do zagueiro Rodrigo Caio, para descanso aos titulares.

O Flamengo acumula três vitórias e um empate, somando dez pontos na liderança. O time tem um jogo a mais pois teve confronto da quinta rodada antecipado. Na última jornada goleou o Nova Iguaçu por 5 a 0 com brilho de Gabigol e Pedro.

O Bangu também vem fazendo bonito e, depois de empatar com o Boavista na estreia, por 2 a 2, superou Resende e Portuguesa, ambos por 1 a 0. Com sete pontos, aparece em terceiro lugar, atrás do Fluminense, com nove, e do próprio Flamengo.

Na última partida, o técnico Vítor Pereira já havia promovido um rodízio no Flamengo para dar ritmo a todos os jogadores. Mesmo assim, vários titulares entraram em campo durante o jogo. Desta vez, o time principal ficará no Rio visando a Supercopa do Brasil no próximo sábado, diante do Palmeiras.

Assim, vários jogadores da base terão oportunidade, como o meia-atacante Lorran, que tem multa de R$ 280 milhões e fará seu primeiro jogo como titular. Outra novidade é o zagueiro Rodrigo Caio, que não joga desde julho por conta de uma lesão no joelho.

Vítor Pereira explicou as mudanças no Flamengo e reforçou a confiança em todo o elenco. “Gostei do espírito da equipe, dos que jogaram e dos que ficaram de fora. É um espírito de grupo. Deu para equilibrar a minutagem, à procura de mais soluções. Estamos nos aproximando de uma final e vamos novamente modificados, mas também acredito no segundo time”, explicou.

Comandado pelo técnico Felipe Maestro, ex-jogador do Vasco, o Bangu não deve ter muitas mudanças na escalação, ainda mais pelos bons resultados.

Entretanto, ao menos uma alteração precisará ser feita, pois Marquinhos Calazans não foi relacionado, assim como Renê Júnior. Este último, porém, iniciou a última partida no banco. Assim, Kevin e Gabryel Martins disputam vaga para formar ataque com Daniel Felizardo e Luís Felipe.