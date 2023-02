Provocação ou excesso de sinceridade, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, polemizou após a classificação de sua equipe à final do Mundial de Clubes do Marrocos ao dizer que o time merengue se preparou para fazer a decisão contra o Al Hilal e não com o Flamengo.

Autor de um belo gol na surra sobre os egípcios do Al Ahly, por 4 a 1, o jogador revelado pelo Santos foi questionado sobre a provocação dos cariocas em coro de que “Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar”, antes da derrota para os árabes, e também sobre a surpreendente queda do time rubro-negro por 3 a 2 na semifinal.

“Coisa legal no futebol (provocações). Claro isso motiva um pouco mais o outro time, motivou a gente caso jogasse contra o Flamengo. Mas, sendo sincero, a gente sabia que era difícil para o Flamengo passar e estava todo mundo apostando mesmo no Al Hilal”, disparou Rodrygo. “A gente esperava que a final fosse contra eles mesmo e foi o que aconteceu. Agora a gente sabe que será um jogo muito difícil e vamos tentar ganhar.”

O vídeo da provocação flamenguista puxada pelo vice presidente de futebol Marcos Braz estava sendo utilizado pelos merengues para uma motivação extra em caso de encontro na decisão. Mas Rodrygo minimizou a polêmica.

“Esse vídeo é normal, é do futebol, depois que ganha um título tem o momento de euforia”, disse. “Não vejo como provocação, mas como coisa legal do futebol”, amenizou. Contudo, virou um prato cheio para a resposta.

A rodada final do Mundial será no sábado, sem o tão aguardado encontro entre brasileiros e espanhóis. Real Madrid e Al Hilal farão a decisão às 16 horas, enquanto o Flamengo disputará o terceiro lugar com o Ahly, às 12h30.