O atacante Rodrygo voltou a treinar no Real Madrid e foi relacionado pelo técnico Carlo Ancelotti para o clássico de quinta-feira com o Barcelona, pela rodada de ida das semifinais da Copa do Rei, no Santiago Bernabéu. Ele está recuperado de um rompimento no músculo do glúteo esquerdo sofrido há uma semana, durante a vitória por 5 a 2 sobre o Liverpool, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com a lesão, o brasileiro ficou de fora do empate por 1 a 1 no dérbi do Atlético de Madrid, disputado no último sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. A estimativa era de que precisasse de duas semanas para ser liberado pelo departamento médico, mas a recuperação foi mais rápida. Como o jogador participou de apenas um treinamento, contudo, o técnico Carlo Ancelotti tem dúvida se irá escalá-lo como titular. “Rodrygo se sente bem, mas só treinou uma vez. Vamos decidir”, afirmou o treinador durante coletiva de imprensa.

O clássico desta quinta-feira será o reencontro dos rivais pouco menos de um mês após a decisão da Supercopa da Espanha, vencida por 3 a 1 pelo Barcelona. Ancelotti não considera o novo jogo como um revanche e olha para a partida anterior como um episódio do qual foi possível tirar aprendizados, uma vez que constatou alguns erros cometidos por sua equipe.

“Não estamos motivados por ter um revanche da Supercopa, mas porque estamos perto de um título, e quando a equipe está perto de um título, a temperatura sobe”, disse o italiano. “(Na Supercopa) Cometemos erros individuais que, se forem repetidos, vão nos afetar, mas acredito que não vão se repetir porque é uma partida muito importante. Estamos com muita vontade de vencer uma competição importante. Não é uma partida decisiva, mas podemos ficar em vantagem”, concluiu.

Real Madrid e Barcelona se enfrentam às 17 horas desta quinta-feira, no Santiago Bernabéu. A decisão pela vaga na final será no dia 5 de abril, no Camp Nou, e o vencedor fará a final contra o time que levar a melhor no duelo entre Athletic Bilbao e Osasuna, na outra semifinal.