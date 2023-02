Com maior liberdade para atuar em vários do setores do campo, o atacante Róger Guedes vem transformando sua boa fase em gols. Neste domingo, ele assumiu a artilharia do Campeonato Paulista com os dois gols que marcou na vitória do Corinthians sobre o Mirassol, por 3 a 0, na Neo Química Arena. Agora, ele tem sete, superando Galoppo, do São Paulo, e John Kennedy, da Ferroviária.

O atacante prefere destacar a evolução do elenco e a possibilidade de o técnico Fernando Lázaro fazer mudanças sem comprometer o rendimento do time. O Corinthians encerrou uma sequência de três jogos sem vitória (dois empates e uma derrota). Nesta série, o time empatou com o Palmeiras, o dono da melhor campanha e um dos favoritos ao título.

“Estamos criando uma cara de time e elenco. Quem entra dá conta do recado. Sabíamos que era um jogo difícil, então conversamos para manter uma equipe com uma pegada boa. É entrar da maneira que gente entrou, independente de quem jogue”, afirmou.

Guedes evita traçar metas de gols para a temporada, mas reafirma o desejo de ser protagonista. O atacante foi o artilheiro do time alvinegro em 2022, com 15 bolas na rede em 66 jogos disputados. “Nunca coloco meta de gols, mas tenho meta de ser artilheiro do Brasileirão, antes também do Paulista e do que mais for possível para ajudar o time”, afirmou o atacante.

A vitória por 3 a 0 neste domingo não reflete as dificuldades do Corinthians. O Mirassol teve mais finalizações, acertou uma bola na trave e ainda desperdiçou um pênalti, defendido por Cássio, quando o jogo estava 2 a 0. No lance seguinte, o time definiu o placar após belo passe de Giuliano para Róger Guedes marcar na pequena área. No primeiro gol, ele completou tabela entre Renato Augusto e Yuri Alberto.