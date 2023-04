Após menos de uma semana desde que foi escolhido como comandante do Corinthians, Cuca anunciou sua saída do comando técnico na madrugada desta quinta-feira, em coletiva após a classificação na Copa do Brasil. Róger Guedes, com quem trabalhou durante sua passagem pelo Palmeiras, lamentou a decisão do treinador e saiu em sua defesa, além de criticar “ataques” de membros da imprensa, em especial a comentarista Ana Thaís Matos, da TV Globo.

“Ontem mesmo fiquei uma hora na sala dele. O cara chorar na sua frente é f…. Infelizmente, vivemos num momento em que as pessoas julgam, colocam muito o dedo e não deixam a pessoa provar sua inocência”, afirmou o jogador, em zona mista após a vitória sobre o Remo. “As pessoas precisam rever as falas. A Ana Thaís (Matos, comentarista da Globo) fala bastante. Particularmente em mim ela bate bastante, sem motivo algum.”

A contratação de Cuca pelo Corinthians para o lugar de Fernando Lázaro recolocou em evidência o escândalo de Berna, na Suíça, que aconteceu em 1987. O técnico era jogador do Grêmio à época e foi condenado em 1989, pela Justiça do país europeu, por manter relação sexual com uma menina de 13 anos em um quarto de hotel.

“Não sei como essas pessoas dormem em casa com tanto ódio no coração. Infelizmente, conseguiram o que queriam. Parte da imprensa, não todos, mas parte da imprensa, de torcedores daqui e de outros clubes. Essas pessoas que têm tanto ódio estão felizes, e a gente, que é de coração bom, está triste porque queria o resultado, conseguimos com a força do trabalho dele”, disse Guedes.

Após a classificação do Corinthians, nos pênaltis, os jogadores abraçaram Cuca à beira do gramado, como um gesto de despedida e agradecimento pelo treinador. Segundo o próprio camisa 10 da equipe, “foram poucos dias, mas ele (Cuca) plantou o que queria”.

“Fico triste por conhecer a pessoa que ele é, principalmente por vê-lo chorar, esposa, filhas tristes com isso, sendo atacados nas redes sociais. Não é ser humano a pessoa que faz isso. Espero que prove a inocência. Acredito nele, confio nele”, afirmou.

A família teria pedido para Cuca abandonar o cargo pela pressão das redes sociais. Tite e Vanderlei Luxemburgo são dois nomes apontados para assumirem a função. O próximo jogo do Corinthians é sábado, às 18h30, diante do Palmeiras, no Allianz Parque.