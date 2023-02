O revés sofrido para o São Bernardo pôs em risco a liderança do São Paulo do Grupo B do Campeonato Paulista, hoje garantida graças aos critérios de desempate, e a prerrogativa de decidir as quartas de final como mandante. Rogério Ceni admitiu que a derrota diante de mais de 50 mil são-paulinos trouxe um “prejuízo grande”.

Se quiser depender apenas de si para terminar em primeiro da chave, o time tricolor terá de vencer o Botafogo em Ribeirão Preto na última rodada da fase de grupos do Estadual. A equipe tricolor tem os mesmos 20 pontos do Água Santa, que será seu adversário nas quartas de final, mas aparece hoje na frente por ter saldo de gols superior. Quem terminar na frente vai decidir em casa.

“Vamos esperar acabar a rodada, mas o prejuízo da derrota é muito grande”, admitiu o treinador. “Se for escolher jogar contra o Corinthians com a sua torcida em outro estádio ou na casa deles, é melhor jogar com sua torcida”, projetou o técnico, já pensando em uma eventual semifinal.

Ceni reconheceu que o São Bernardo foi superior no Morumbi, sobretudo no aspecto físico. “Hoje pegamos uma equipe mais forte fisicamente, passou por cima de nós na imposição física”, opinou. “A velocidade é o ponto forte deles, os alas são muito rápidos além dos dois pontas. Apesar da gente controlar o jogo em posse e passe, eles tiveram as melhores oportunidades”, completou o técnico, citando os atributos do time do ABC.

O São Paulo não terá o Morumbi à sua disposição nas quartas de final e em uma eventual semifinal, uma vez que o estádio foi alugado no período para shows da banda britânica Coldplay. Há um acordo com o Palmeiras para utilizar o Allianz Parque, mas ainda não existe a confirmação de que será na arena palmeirense que o time tricolor jogará.

“Se for primeiro lugar, a gente vai escolher um campo com bom gramado, vai ter menos torcida”, limitou-se a dizer Ceni. “Mas temos que pensar no Botafogo para terminar em primeiro do grupo”