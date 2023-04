Às vésperas do início do Brasileirão, Rogério Ceni acredita que o São Paulo tem elenco suficiente para ser “competitivo” no campeonato que começa no sábado. O treinador tem elogios ao grupo, mas não deixa de lamentar negociações frustradas e lesões graves que devem fazer o time paulista iniciar sua trajetória na competição sem algumas peças importantes.

“Nós tentamos alguns jogadores, mas não conseguimos”, disse o treinador, após o empate sem gols com o Ituano, na noite de terça-feira, pela Copa do Brasil. “Tentamos alguns jogadores em alguns momentos. Tentamos o Jemerson e não conseguimos. Tentamos o Schappo, do Ituano, que foi para o Fortaleza. Mas tentamos todos os dias buscar uma solução, ter peça de reposição. A direção está tentando encontrar soluções. Diante de uma fraca atuação como hoje, a gente fica preocupado.”

Apesar da preocupação com o desempenho contra o Ituano, Ceni só fez elogios ao seu elenco atual. “Temos um ótimo elenco, com jogadores que estão no departamento médico. Temos o lateral-esquerdo que precisamos, um ala que pode jogar pela esquerda, que é o Igor Vinícius. Temos outro lateral que é o Moreira. O Calleri voltou, o Diego ainda está sem ritmo e vão precisar jogar para adquirir.”

O treinador acredita que o São Paulo que começará o Brasileirão estará longe do ideal por causa das seguidas lesões. “Temos o Ferraresi, um bom zagueiro, mas está lá no departamento médico. O São Paulo não tem dinheiro para sair contratando todo mundo. Infelizmente, teve lesões graves, mas temos time para sermos competitivos.”

Ceni optou pela cautela ao falar sobre as ambições do São Paulo no Brasileirão. “Cada time tem um projeto que você faz e tenta alcançar. Quando você olha o São Paulo, todo mundo pensa ‘é ser campeão’, mas não é fácil chegar num título brasileiro. Vendo o jogo de hoje (terça-feira) fica ainda mais difícil você pensar num título brasileiro. O elenco foi preparado, se tivesse em sua totalidade. O Campeonato brasileiro é bem difícil.”

FUTURO DE LUAN

O treinador do São Paulo explicou que Luan seguirá afastado dos jogos enquanto não definir o seu futuro. Jogador e clube ainda negociam a possível renovação do contrato. “A gente gostaria que o Luan renovasse com o São Paulo. Ficou muito tempo lesionado. Todo mundo deu assistência, ele voltou depois. Eu penso em preservar, não é ordem da direção, eu penso em preservar a relação com o clube.”

O vínculo do atleta só se encerra no fim do ano. Mas as duas partes negociam uma valorização salarial para o jogador. “Tem que definir isso. Vai ficar? Não vai? Vamos decidir. Uma decisão que preserva o São Paulo. No ano passado, teve o Igor Gomes e o Luizão, que jogaram até o final. Temos que repensar isso, evoluir, talvez tenha sido errado. Deveríamos ter preservado (os jogadores).”